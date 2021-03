Madagascar: Kickboxing / « Grand combat de défi » - Toky veut sa revanche contre Lavakely

Toky a défait son adversaire à l'issue d'un combat acharné.

Le Palais des Sports de Mahamasina a été tout feu tout flamme lors de la compétition inaugurale « Combat de défi» organisée par la ligue Analamanga de kickboxing.

Le combat de défi de kickboxing a tenu toutes ses promesses en termes de spectacle et de suspens avec les 27 combats sulfureux programmés. La compétition a permis à la ligue Analamanga présidée par Harifetra Rakoto Mino d'avoir une idée sur les combattants sélectionnés pour le sommet national à Fianarantsoa prévu se dérouler le 29 mars. Le combat vedette de la journée opposa Toky du club 3FB à Hoby du club Avaratra. Au terme d'une rencontre très disputée, le champion de Madagascar de 2016 a pris le dessus sur son adversaire, après le comptage des points.

Pourtant, Toky a connu toute la peine du monde durant les trois rounds pour battre son adversaire. En effet, Toky a bien commencé le combat avant de perdre le contrôle au second round. Hoby, à l'aise dans les coups de genoux, a profité de cette occasion pour le faire tomber par terre. Toky a repris le souffle au dernier round et a tenu le coup jusqu'à la fin. « J'ai apprécié ce combat. C'est ma 36ème victoire. Mon adversaire est très fort puisqu'il s'est aussi bien préparé. J'étais un peu perturbé mais au fond je voulais toujours cette victoire. Mon prochain défi sera à Fianarantsoa et je souhaiterais affronter Lavakely, le champion du monde, car nous avons encore une affaire à régler », a-t-il lancé.

Un des combats les plus animés était le duel entre Badehaky du club Etoile et Christian, celui d'Andrefana. Après une belle bagarre, la victoire est revenue à Badehaky. Chez les dames, trois combats ont été programmés. Sandra du club Cosfa a pris le dessus sur Larissa de Zami. Cette dernière a refusé de poursuivre le combat après le premier round, synonyme d'abandon. Le duel entre Judith (3FB) et Claudia s'est conclu sur un combat nul, tandis que Anita a été sacrée sans adversaire.

Par ailleurs, le directeur technique national (DTN) Anigael Maronirina a souligné que ce ne serait pas les vainqueurs qui iront à Fianarantsoa mais ceux qui sont plus techniques. La journée d'hier a été marquée par un partage de gâteaux entre la ligue et l'association Force féminine d'aide mutuelle (FFAM), son partenaire officiel.