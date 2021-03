Madagascar: Lutte contre le blanchiment de capitaux - Vers la mise en conformité du processus avec les standards internationaux

La lutte contre le blanchiment de capitaux figure parmi les priorités du gouvernement.

La politique générale de l'Etat prévoit notamment la mise en place d'un système judiciaire impartial et indépendant, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. L'objectif actuel du gouvernement est de mettre les actions entreprises au niveau national en conformité avec les standards internationaux et régionaux.

Pour rappel, l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar (IEM) propose dans son axe d'épaulement n°2 l'innovation numérique et la bonne gouvernance. Le processus avance actuellement à grand pas avec la dissémination en avril prochain de la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (SNLBCFT)

Cadre complémentaire

Axée sur le renforcement de la transparence du système financier malgache à travers des mesures préventives et la promotion de l'inclusion financière, l'établissement d'un régime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme offre un cadre complémentaire à l'amélioration du système de prévention, de détection, et de poursuite de la lutte contre la corruption et la criminalité transnationale organisée. Elle a pour but d'éradiquer les flux financiers illicites sous toutes ses formes. Sa conception répond aux recommandations du Groupe d'action financière internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui sont mises en œuvre, au niveau régional, par les pays membres du Groupe anti-blanchiment en Afrique orientale et australe dont Madagascar.

Samifin

Selon le ministère de l'Economie et des finances, « ce document est élaboré par le Samifin avec l'appui technique de la Banque mondiale et la mobilisation active de toutes les parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment les entités ayant participé aux processus d'évaluation nationale des risques encourus par le pays en la matière » On rappelle que c'est sous l'égide du Samifin et avec l'appui de la Banque mondiale et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), que Madagascar a commencé la mise en œuvre du processus d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Des séances de travail ont déjà eu lieu pour valider les résultats du processus d'évaluation nationale des risques, en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme mené par le SAMIFIN avec l'accompagnement technique de la Banque Mondiale.