Madagascar: Menace d'attaque - La prison de Mananjary en alerte

Malgré la menace à la prison, la ville de Mananjary n'a pas perdu son calme.

Les autorités à Mananjary ont évité le pire. Certains militaires en provenance de Manakara auraient menacé de prendre d'assaut la prison.

La ville de Mananjary était en état d'alerte samedi dernier. Des éléments de l'armée, à bord d'un véhicule tout-terrain, seraient venus dans cette ville en provenance de Manakara. Ces derniers sont arrivés dans la ville vers 1h du matin, le samedi, et auraient menacé de prendre d'assaut la prison de Mananjary afin de « libérer » un militaire placé en détention préventive par la justice locale, avec d'autres personnes. Ce dernier est accusé d'avoir passé à tabac, avec d'autres complices, une personne durant sa garde à vue à Mananjary et a fini derrière les barreaux. Mais la décision de la justice locale n'a pas semblé être du goût de ces militaires de Manakara qui auraient demandé la libération de leur frère d'armes. « La menace de ces militaires d'attaquer la prison de Mananjary a vraiment eu lieu », a confirmé le directeur de l'administration pénitentiaire, Tovonjanahary Andriamaroahina Ranaivo.

Désastreux. Lorsque l'établissement pénitentiaire de Mananjary a été mis au courant de l'intention de ces militaires de Manakara, des dispositifs de sécurité ont été mis en place pour parer à toute éventualité, a affirmé le patron des prisons malgaches. Les gardiens de la prison de Mananjary ont bénéficié du soutien des forces de l'ordre locales pour sécuriser l'établissement. La tension était à son paroxysme. La direction générale de l'administration pénitentiaire a donné l'ordre à ses éléments de prendre toutes les mesures nécessaires pour désamorcer cette crise avec les autorités locales afin d'éviter tout autre incident qui aurait pu être désastreux. En effet, « l'affrontement aurait été inévitable si les militaires avaient insisté et commis l'erreur », a annoncé Tovonjanahary Andriamaroahina Ranaivo.

Bain de sang. Mais l'intervention de l'Organisme mixte de conception (OMC) local a pu apaiser les tensions entre ces éléments armés. « Les décisions de l'OMC ont pu résoudre cette crise », a confirmé le directeur général de l'administration pénitentiaire. Les militaires ont abandonné leur violent dessein et le pire a été évité pour la prison de Mananjary. En ce qui concerne le militaire placé sous mandat de dépôt, ce dernier attend son procès en prison. Cette crise, qui a menacé la prison de Mananjary, rappelle la situation, en août de l'année dernière, dans la prison de Farafangana où une évasion collective s'est terminée par un bain de sang. Les prisons du pays continuent de souffrir du manque flagrant d'agents pénitentiaires et s'exposent à toutes formes de menaces et crises.

9 100. Pour pallier ce manque d'effectif, l'administration pénitentiaire continue de recruter pour renforcer le personnel dans les prisons. 9 100 candidats ont postulé à ce recrutement d'agents pénitentiaires et ont passé la première phase de leurs examens pendant trois jours depuis vendredi dernier. Les candidats ont été répartis sur 14 centres d'examen dans toute l'île. Mais seuls les 500 meilleurs candidats suivront la formation pendant une année à l'école nationale de l'administration pénitentiaire à Antetezambaro Toamasina. « Nous allons faire en sorte que les résultats soient publiés le plus tôt possible », a noté Tovonjanahary Andriamaroahina Ranaivo, directeur général de l'administration pénitentiaire. La rentrée de cette nouvelle promotion est prévue en mai prochain, toujours selon ce dernier.