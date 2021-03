Madagascar: Orange Pro League - Le Cosfa réalise le hold-up parfait

Coup de tonnerre au stade Alexandre Rabemananjara de Mahajanga quand le Fosa Juniors se faisait humilier par le Cosfa victorieux par 1 à 0.

La crise couve au sein de Fosa Juniors avec cette nouvelle défaite d'hier qui hypothèque ses chances d'aller au playoff. Pire et avec la sortie du blessure de Théodin à la 57ème mn, une luxation de l'épaule gauche qui met également en pointillé ses chances d'aller en Ethiopie avec les Barea, c'est le monde qui s'écroule pour des Majungais pris à la gorge par des militaires très motivés sinon ragaillardis par la blessure de Théodin. Le coach italien Salvatore Nobile a beau faire entrer Rinjala et André à la place de Besna et de Sambatra mais rien n'y fit. Et ce qui devait arriver arriva quand Valdo, rentré en cours de jeu, fusilla d'un puissant tir croisé à ras de terre l'infortuné Fabrice, jusque-là irréprochable. Il ne restait que trois minutes d'arrêt de jeu mais prévoyant, le gardien militaire Dinan, resta à terre pour une fausse alerte mais suffisant pour permettre à l'excellent arbitre de siffler la fin de cette partie transformée en calvaire pour le chauvin public majungais qui réclamait le départ de l'Italien Salvatore Nobile. Et quand le grand patron Arno Steenkist a tout vu et tout entendu, il faut s'attendre à un grand bouleversement pour ce club.

Dans l'autre match phare de la journée, Five FC et Jet Kintana se sont séparés sur le score nul et vierge. Ce n'était pas pourtant faute d'avoir essayé pour les deux équipes qui abordèrent ce match au Stadium Elgeco avec une fougue toute particulière. L'arbitre Andofetra Rakotojaona a pourtant réussi à calmer les esprits en sortant à quatre reprises le carton jaune dont celui pour Tsito, le buteur du Jet mais également un peu plus tard pour Vévé, l'artificer du Five. Résultat, le Cosfa rejoint en tête de cette conférence Nord, un Five qui ne retrouve plus son panache lorsqu'on parvient à museler son buteur de service Vévé.