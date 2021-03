Madagascar: Football-OPL - Un sursaut d'orgueil de l'Uscafoot

L'Uscafoot a battu le FCA Ilakaka, samedi au Stadium Elgeco Plus, par trois buts à deux pour ce qui serait le titre d'un mauvais film de série B du registre « Ensemble mourir ». Cette victoire qui résulte d'un sursaut d'orgueil des hommes de Hldecoeur, a, en effet, pour conséquence de tirer vers le bas les deux clubs.

À l'heure du bilan, cela met Ilakaka à portée des mains de la CNaPS Sport-Disciples FC qui pourrait même brûler la politesse au Zanakala en cas de victoire face à l'Ajesaia. Mais pour l'instant, l'Uscafoot a fait ce qu'il fallait grâce à un doublé de Tafita (46 et 69) et un autre but de Rabia (52). Le FCA Ilakaka avait pourtant ouvert le score en premier avec ce but splendide de Tony (27) puis l'égalisation de Fabrice à la 58ème mn. Il a donc fallu ce second de Tafita pour s'offrir une bataille mais pas la guerre à l'image même de cette rencontre très musclée obligeant l'arbitre Ibrahim Tsimanohitsy à sortir le carton jaune dès la 13ème minute pour Maso de l'Uscafoot et dans la minute qui suivait pour Orlando du FCA. Une erreur pour Ilakaka qui n'avait fait entrer qu'à la seconde période son artificier Pao. Et bien évidemment le meilleur buteur de cette conférence Sud n'a pas pu trouver ses marques.

Dans l'autre match du samedi, toujours au Stadium Elgeco Plus, l'Ajesaia n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout de l'infortuné 3FB Toliara qui s'est incliné sur le score de quatre buts à 0. Cette fois, l'Ajesaia a pu tirer son épingle du jeu grâce à un doublé de Yvan (21 et 36) puis un autre doublé de Tsiry (34 et 38). Ce dernier est logiquement élu meilleur joueur de la rencontre. Le reste n'était qu'une simple revue d'effectif pour l'entraîneur Setra qui fit sortir tour à tour ses cadres sans doute en vue de ce duel de samedi où l'Ajesaia aura en face la CNaPS Sport- Disciples qui considère ce match comme une petite finale dans la course au playoff. Une autre bataille en vue...