Congo-Kinshasa/Gabon: CAN 2022/Gabon - RDC - Ferme confiance de Nsengi Biembe à Trésor Mputu

Compté parmi les Léopards de la République démocratique du Congo, Trésor Mputu jouit d'une confiance éprouvée du sélectionneur Christian Nsengi Biembe, pour les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2022 contre le Gabon et la Gambie.

Rappelé chez les Léopards par le sélectionneur Christian Nsengi Biembe, le milieu offensif Trésor Mputu (35 ans) du Tout-Puissant Mazembe, bénéficie d'une confiance ferme du staff technique national. Christian Nsengi a été dithyrambique envers ce joueur légende du football congolais et de Mazembe.

« Je suis entrain d'ignorer d'autres numéro 10, seulement de la trempe de Trésor Mputu, j'en ai connu deux, Gaël Kakuta et Rio Mavuba. Mputu a simplement de la magie dans ses jambes et de fois, c'est juste une question de mental, et en parlant avec lui, il m'a dit qu'il peut être à ma disposition, et je lui ai dit de me le montrer . C'est ce que j'ai vu en trois matchs, c'est suffisant », a-t-il fait savoir au sujet du joueur du Tout Puissant Mazembe. En effet, Mputu a une fois de plus été phénoménal avec son club Mazembe, d'abord en Ligue des champions. Entré en jeu contre Mamelodi Sundowns, positionné comme avant-centre lui qui est créateur de jeu, il a été énorme, jusqu'à égaliser, avant que l'équipe de Pamphile Mihayo Kazembe n'encaisse le deuxième but de la première défaite à domicile depuis 2012.

Trésor Mputu a ensuite été le métronome du club face à l'AS Simba de Kolwezi, buteur avec à la clé une victoire de quatre buts à un. Et au troisième match, celui qu'on a surnommé « Touré » est sorti du banc, en deuxième période lorsque Mazembe menait par un but à zéro contre Racing Club de Kinshasa, pour délivrer trois passes décisives et permettre à Jean Baleke, nouvel attaquant prometteur, de marquer ses deux premiers buts. Le trésor du football congolais a changé le cours de match, rendant les choses très faciles pour Mazembe.

Ce ne serait donc pas surprenant qu'il soit titulaire ou encore apparaisse, en cours du jeu, lors de cette rencontre entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Panthères du Gabon, le 21 mars 2021, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2022.

En tout cas, le sélectionneur fait confiance à ce joueur. « Quand vous faites confiance à quelqu'un, il vous rendra certainement et je suis certain qu'il (Mputu) va me la rendre », soutient Christian Nsengi Biembe.