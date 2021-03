Angola: Le manioc gagne du terrain en production et en consommation

Luanda — Très résistant à la sécheresse et aux inondations, fréquent dans le régime alimentaire angolais, et avec une présence régulière sur le marché, le manioc s'est imposé comme le produit le plus constant et régulier en Angola au cours des 10 dernières années, en ce qui concerne sa production et sa consommation.

Si avant l'indépendance (1975), la culture de café, du coton et des céréales comme le maïs, sorgho, le riz et millet était plus importante que le manioc, à ce jour, ce tubercule occupe une place importante dans le pays, cultivé sur un espace de près d'un million 200.000 hectares, et en abondance dans la région nord.

Les agriculteurs familiaux, bien que ne possédant pas des machines agricoles, se servant simplement de houes, machettes et autres moyens, leur activité agricole se réalise pourtant sur une superficie de 930.000 hectares, soit 92% de la production manuelle.

Selon les données de l'Institut de Développement Agraire (IDA), la production annuelle de l'Angola est actuellement estimée à 11 millions de tonnes, un volume qui place le pays à la troisième place sur le continent africain, après le Nigéria et le Cameroun, et dans le TOP 15 de plus grands producteurs du monde.

Le manioc se cultive sur tout le territoire national: la province d'Uíge sa production est de 2.228.722 tonnes (20%), Malange (1.627.000 tonnes), Cuanza Sul (117.000 tonnes), Moxico (972.000) et Lunda Sul (753.000 tonnes).

Avec l'introduction de nouvelles variétés de ce produit, l'Angola s'efforce à atteindre 25 millions de tonnes, au cours des cinq prochaines années.

Si avant l'indépendance (1975), la culture de café, du coton et des céréales comme le maïs, sorgho, le riz et millet était plus importante que le manioc, à ce jour, ce tubercule occupe une place importante dans le pays, cultivé sur un espace de près d'un million 200.000 hectares, et en abondance dans la région nord.

Les agriculteurs familiaux, bien que ne possédant pas des machines agricoles, se servant simplement de houes, machettes et autres moyens, leur activité agricole se réalise pourtant sur une superficie de 930.000 hectares, soit 92% de la production manuelle.

Selon les données de l'Institut de Développement Agraire (IDA), la production annuelle de l'Angola est actuellement estimée à 11 millions de tonnes, un volume qui place le pays à la troisième place sur le continent africain, après le Nigéria et le Cameroun, et dans le TOP 15 de plus grands producteurs du monde.

Le manioc se cultive sur tout le territoire national: la province d'Uíge sa production est de 2.228.722 tonnes (20%), Malange (1.627.000 tonnes), Cuanza Sul (117.000 tonnes), Moxico (972.000) et Lunda Sul (753.000 tonnes).

Avec l'introduction de nouvelles variétés de ce produit, l'Angola s'efforce à atteindre 25 millions de tonnes, au cours des cinq prochaines années.