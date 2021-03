Ile Maurice: La population exhortée à agir de manière responsable pour éviter une transmission à grande échelle

communiqué de presse

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal a annoncé que le nombre de cas positifs locaux de la COVID-19 à 16 heures aujourd'hui, a atteint 127.

L'annonce a été faite cet après-midi lors du point de presse quotidien du National Communication Committee sur la COVID-19 à Maurice, qui s'est tenu au Bâtiment du Trésor à Port-Louis

Il a donné plus de détails sur l'exercice de Contact Tracing et a souligné que les résultats sont obtenus à différents moments de la journée, jusqu'à minuit tout en ajoutant que les 14 jours de quarantaine obligatoire fonctionnent efficacement pour détecter les infections de la COVID-19 et freiner la propagation.

Le Dr Kailesh Jagutpal a averti que la recrudescence de cas de la COVID-19 est alarmante. Tout en réitérant la détermination du Gouvernement à mettre en œuvre les mesures audacieuses nécessaires pour protéger la population, il a appelé la population à agir de manière responsable et à se conformer aux mesures sanitaires strictes.

Le port de masque, la distanciation sociale ainsi que des mesures d'hygiène strictes, et éviter de sortir sauf à des fins urgentes sont absolument nécessaires pour arrêter la propagation, a-t-il dit.

Ceux qui pensent avoir visité des lieux à risque de contamination, ou ont été en contact avec des patients positifs à la COVID-19 sont invités à appeler l'équipe médicale du ministère sur la Hotline 8924, a-t-il déclaré.

Il a souligné qu'au cours des dernières 24 heures, quelque 2 500 appels ont été reçus et 23 personnes signalant des symptômes de grippe ont reçu la visite d'une équipe médicale pour des tests.

Il a ajouté que les équipes médicales du ministère enquêtent vigoureusement sur de nouveaux foyers de contaminations et que le Contact Tracing est mené avec diligence pour enquêter sur les interactions sociales et les activités des personnes examinées, ce qui demande du temps et une extrême prudence.

Le ministre a également annoncé que les achats par ordre alphabétique ne s'appliquent pas aux travailleurs de première ligne, à savoir les personnels de santé et les policiers, et que ces derniers auront un accès prioritaire.

Également présente lors du point de presse, Dr. Catherine Gaud a annoncé que le programme national de vaccination contre la COVID-19 reprendra le lundi 15 mars 2021 et que tous les détails seront communiqués. Elle a souligné que l'état de santé de la plupart des patients est stable, à l'exception d'une patiente qui est sous surveillance.

Mme Gaud a déclaré que le gouvernement a mis à disposition toutes les ressources nécessaires pour détecter les cas positifs de coronavirus et protéger la population.

Selon elle, la situation actuelle en est encore à un stade initial, où la propagation peut encore être contrôlée pour éviter une transmission à grande échelle. Elle a appelé tout un chacun à s'associer aux efforts du Gouvernement pour freiner la propagation de la pandémie de la COVID-19, en respectant des mesures sanitaires strictes.

Elle a rappelé que chacun a un rôle à jouer non seulement pour protéger sa propre santé mais aussi pour aider à protéger la santé de la population mauricienne.