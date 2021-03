Ile Maurice: Célébrations de la Fête nationale - La santé de la population reste notre priorité

communiqué de presse

L'économie du pays, avec l'actuelle situation de confinement national, sera profondément affectée mais néanmoins, la santé et le bien-être de la population restent la priorité absolue du gouvernement, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, dans son discours à la Nation à l'occasion des célébrations de la Fête nationale.

Le Premier ministre a fait ressortir que le pays a été confronté à de nombreux défis depuis son indépendance en 1968, dont le principal demeure la pandémie de la COVID-19. La crise sanitaire à laquelle nous avons été confrontés l'année dernière, a-t-il indiqué, a démontré la détermination et la force de la population et, en 2020, les efforts du gouvernement et la discipline de toute la population ont contribué à enrayer la prolifération de la COVID-19 dans le pays.

Il a rappelé que bien que le pays ait été sauf contre la COVID-19 de mai 2020 à mars 2021, les cas positifs locaux enregistrés récemment poussent le gouvernement à prendre à nouveau des mesures audacieuses de quarantaine et de confinement. Plus de 800 personnes, a-t-il souligné, ont été mises en quarantaine selon les protocoles établis et l'exercice de recherche des contacts est toujours en cours.

En ce qui concerne les célébrations religieuses qui devaient avoir lieu plus tôt cette semaine, le Premier ministre a félicité toutes les organisations socioculturelles et religieuses pour leur collaboration avec le gouvernement afin d'assurer le bien-être de la population en annulant toutes les célébrations et prières programmées. Il a en outre exprimé son souhait que, de par la même discipline que les Mauriciens ont affichée lors du dernier confinement, la propagation du virus dans le pays puisse être stoppée au plus tôt.

Selon le Chef du gouvernement, malgré des temps difficiles à venir, le pays persévérera et dès que la majorité de la population sera vaccinée, les décisions concernant la fermeture des frontières seront revues. Ceci, a-t-il dit, afin de relancer l'industrie du tourisme, qui est l'un de nos piliers économiques.

De plus, le Premier ministre a insisté sur l'importance de travailler main dans la main comme un seul peuple afin de relancer l'économie du pays dans un environnement sain et sans le virus de la COVID-19. Notre unité, a-t-il ajouté, est la force motrice pour pouvoir faire face aux défis. « Que les générations futures se souviennent de ce 12 mars 2021 comme une date témoignant de la débrouillardise et de la détermination des citoyens de la République de Maurice », a-t-il conclu.