Ile Maurice: Covid-19 - Mesures mises en place avec 16 nouveaux cas

communiqué de presse

Le gouvernement a mis en place une série de mesures suite au confinement national en vigueur dans le pays à partir d'aujourd'hui et avec la détection de 16 nouveaux cas positifs enregistrés, portant le total à 31.

C'est ce qu'a fait ressortir le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, ce soir, lors du comité national de la COVID-19 qui s'est tenu au Bâtiment du Trésor, à Port-Louis.

La vice-premier ministre, ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun; le ministre du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation, ministre du Commerce et de la Protection des Consommateurs, M. Soodesh Callichurn; la ministre de la Sécurité Sociale et de la Solidarité Nationale, Mme Fazila Jeewa-Daureeawoo, et le DCP, M. Krishna Jhugroo ont aussi élaborés sur plusieurs points.

Les dernières données de la situation actuelle :

· 2200 tests de contact tracing réalisés à ce jour.

· 704 personnes placées en quarantaine à travers le contact tracing.

· Plan de préparation en cas d'une hausse de cas: 60 chambres disponibles à l'hôpital ENT, disponibilité de 25 chambres en unité de soins intensifs et disponibilité de 11 salles d'isolement.

Services de Santé

· Les Health Centres sont opérationnels tous les jours.

· Les medicaments peuvent être récupérer dans des centres de santé les plus proches.

· L'exercice de vaccination contre la COVID-19 reprendra le 15 mars 2021.

Mesures pour les personnes âgées:

· Ceux bénéficiant du Carer's Allowance devront être vaccinés et détenteurs d'un Work Access Permit (WAP) afin de venir en aide aux personnes âgées alitées.

· Un guichet spécial sera dédié aux personnes âgées dans les banques.

· Les personnes âgées qui reçoivent leur pension à la poste et qui ont des difficultés peuvent contacter le ministère de la Sécurité Sociale pour leur venir en aide.

Secteur éducatif

· Les examens du PSAC auront lieu du 6 au 9 avril 2021.

· Les examens du SC et du HSC ont été maintenus aux dates prévues, à partir du 22 mars 2021 tout en respectant toutes les normes sanitaires.

Consommateurs

- Les supermarchés, superettes, boutiques seront opérationnels à partir de demain de 08h00 à 20h00. Ils seront fermés les dimanches. Accès se fera par ordre alphabétique comme suit: Lundi et jeudi - A à F, mardi et vendredi - G à N, mercredi et samedi - O à Z. Les personnes doivent être en possession de leur carte d'identité ou d'un passeport.

- Seul un client par famille sera autorisée à faire les courses, ceux moins de 18 ans ne seront pas autorisés.

- Une personne avec un handicap pourra être accompagnée d'un adulte.

- Les achats seront limités à 30 minutes.

- Les points de vente de viande, de poulet et de poisson fonctionneront également selon les même normes.

- Les boulangeries seront opérationnelles mais seront uniquement autorisées à vendre leurs produits dans des points de vente tels que les boutiques et les supermarchés.

- Le gaz ménager sera vendu dans des points de vente habituel.

- Les planteurs, éleveurs, pêcheurs pourront exercer leurs activités avec la possession de leurs cartes d'enregistrement.

- Les employeurs des supermarchés devront s'assurer que les employés reçoivent leur WAP.

- Les employés peuvent faire application de leur WAP sur besafemoris.

- Le WAP sera émis en priorité à ceux qui travaillent dans les supermarchés car ils reprendront le travail à partir de demain.

Le maintien de l'ordre

- Mobilisation de la police à travers le pays pour faire respecter le confinement.

- Une vingtaine de barrages routiers placés à travers le pays.

- Seuls les employées des services essentiels sont autorisés à se déplacer.

- 16 contraventions émises pour le premier jour de confinement.

- A partir de demain, la Police sera plus sévère envers ceux qui ne respectent pas le confinement.

La population est avisée de se conformer aux précautions sanitaires afin d'éviter la propagation de la COVID-19 dans le pays tout en maintenant la distanciation sociale, en désinfectant les mains et en restant à la maison.

8924 HOTLINE du ministère de la Santé et du Mieux-être

185 HOTLINE du ministère du Commerce et de la Protection des Consommateurs