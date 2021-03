Afrique: Un colloque international et une exposition pour célébrer le Centenaire du Professeur Amadou Mahtar Mbow

Le Sénégal, à l'instar de la Communauté internationale, célèbre cette année, l'anniversaire du Centenaire d'un digne fils du Sénégal, Le professeur Amadou Mahtar Mbow.

Le Comité d'organisation installé à cet effet compte marquer de son empreinte l'évènement en convoquant la réflexion autour d'un colloque international à la dimension de l'homme, prévu le 20 mars 2021 au Musée des Civilisations Noires.

Le Comité souligne que ce rendez-vous qui attend l'intervention de sommités sénégalaises et africaines sera rythmé d'une exposition qui traitera des thèmes liés à la vie et l'œuvre du professeur Mbow.

Selon la même source, un vernissage marquera le début d'une exposition itinérante à travers le pays et le Monde au cours de la période du 20 mars 2021 à mars 2022.

Elle confie que la première étape sera le Musée des civilisations noires du 20 mars au 20 avril 2021. Avant de préciser que cette exposition sera, ensuite, reversée aux fonds documentaires de la future « Fondation Amadou Mahtar MBOW ».

Le Comité d'organisation fait savoir que la Commémoration du centenaire est placée sous le haut patronage de Son Excellence M Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc, Son Excellence M. Alpha Condé, Président de la République de Guinée, Son Excellence M. Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger et Son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, Président de la République du Faso.

Sur le même registre, le Comité indique qu'il est également prévu la participation d'anciens Chefs d'État amis de M. Mbow, de même que de hautes personnalités politiques et scientifiques nationales et internationales, ainsi que de sa famille.

Une célébration dans le respect des mesures barrières

Compte tenu de la pandémie du coronavirus, la célébration, le 20 mars 2021, du centenaire du Pr Amadou Mahtar Mbow se déroulera dans le plus strict respect des conditions sanitaires prévalant au moment de l'événement, sous la supervision des techniciens du Ministère de la santé et de l'Action Sociale.

Le programme initial renseigne que des sessions de wébinaire sont également prévues dont celui du samedi 25 mars 2021 qui sera l'occasion de partager le message pour les jeunes et la jeunesse dans la vie et l'œuvre du professeur Amadou Mahtar Mbow.

Il ajoute que le panel virtuel du Samedi 05 avril va se tenir autour du sous-thème : « Amadou Mahtar Mbow : Une vision dynamique de l'éducation ».

Avant d'ajouter que la journée du Samedi 10 avril sera consacrée à la « Restitution des biens culturels », celle du Samedi 17 avril aux « Interrogations sur les cultures africaines », et celle du Samedi 24 avril se fera sur « Le Visionnaire : Histoire et Actualité du Nouvel Ordre Mondial de l'Information et de la Communication (Nomic) ».

Sur cette même lancée, poursuit la même source, le wébinaire du Samedi 01 mai va porter sur « Philosophie et action du scoutisme laïc dans la vie et l'œuvre de M. Amadou Mahtar Mbow », et celui du Samedi 08 mai sur « Amadou Mahtar Mbow et la réécriture de l'Histoire africaine ».

Il ajoute que la journée du Samedi 15 mai sera consacrée à « L'engagement politique et citoyen (Assises nationales et Cnri) », et celle du Samedi 22 mai à « Amadou Mahtar Mbow et les droits humains et citoyens ».

La série des wébinaires sera clôturée le Samedi 29 mai où la discussion va porter sur « Amadou Mahtar Mbow et l'émancipation des peuples en Afrique et dans le monde ».