Togo: Covid-19, la sensibilisation par l'arrogance et les menaces du ministre Majesté Ihou Watéba dérange

Le Togo est, et on peut s'en réjouir parce que cela n'arrive pas souvent, l'un des premiers pays ouest-africains à recevoir des vaccins contre la covid-19. Avec l'aide de l'ambassade de France, l'acheminement a été rapide et plusieurs régions du pays ont été approvisionnées. Ce pays est aussi l'un des rares à avoir géré de façon assez structurée la pandémie dans son ensemble.

Pour moi qui ai beaucoup voyagé ces dernières semaines dans la sous-région, contrairement au Sénégal, au Niger, au Burkina Faso et la Côte d'Ivoire où des réseaux de faux tests de dépistage ont pris le dessus du système mis en place par l'Etat, il est impossible, compte tenu de la minutieuse informatisation de la procédure, de produire un test manipulé au Togo.

Pour un pays qui nous a habitués aux pétrins et aux crises régulières et persistantes dans tous les domaines, la gestion de la pandémie paraît efficace. C'est pour tous ces facteurs positifs que la sortie du ministre Majesté Ihou Watéba, l'un des responsables de la coordination de la lutte contre le coronavirus, est vite apparue agaçante sinon maladroite et méprisante.

Malheureusement, le membre de gouvernement n'était pas seul, d'autres médecins se sont, sur le plateau de la télévision du service publique, ce week-end, livrés à l'arrogante invective et aux menaces contre ceux qui ne se feraient point vacciner.

Une attitude à la fois irresponsable et contre-productive dans un pays où, depuis des décennies et à raison, les populations peinent à faire confiance aux dirigeants. Et ce d'autant que l'unique type de vaccin disponible dans le pays est l'Astra Zeneca, incriminé dans une quinzaine de pays occidentaux et suspendu partiellement ou totalement dans au moins trois pays européens.