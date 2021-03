Afrique: Réunion du comité executif de la CAF - Entre surprises, piques et promotions

Terminus pour le Marocain Abdelmounaïm Bah au poste de chef de l'administration (secrétaire général) de la Confédération africaine de football (CAF). Il a été remplacé par le désormais ex-directeur de la division Associations membres de la FIFA, le Suisso-Congolais, Véron Mosengo-Omba. La décision a été prise, ce samedi 13 mars, en Comité Exécutif, par Patrice Motsepe, nouveau président de la CAF, qui a, par ailleurs désigné ses cinq vice-présidents : le Sénégalais Augustin Senghor (1er), le Mauritanien Ahmed Yahya (2ème), le Djiboutien Suleïman Waberi (3ème), le Camerounais Seydou Mbombo Njoya (4ème) et la Comorienne Kanizat Ibrahim (5ème). Des choix qui n'ont pas été du goût du président de la Fédération gabonaise de football. Pierre-Alain Mouguengui l'a signifié au nouveau patron du football africain.

(RABAT, Maroc) - Au lendemain de son élection à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe a dirigé son premier Comité exécutif. Ce, après avoir tenu la veille une conférence de presse conjointe avec Me Senghor, A. Yahya et Jacques Anouma, suivie d'une rencontre avec les agents de la CAF. AUGUSTIN 1Er Lors de la réunion le Sud-Africain a officiellement désigné ses cinq vice-présidents. Sans surprise, et conformément au compromis signé à Rabat fin-février et entériné à Nouakchott, le jour de la finale de la CAN U-20, Augustin Senghor est devenu 1er vice-président et Ahmed Yahya le 2ème. Le Sénégalais et le Mauritanien avaient accepté de se retirer de la course pour la présidence de la CAF. Le Djiboutien Suleïman Waberi devient, lui, 3ème vice-président. Ce qui constitue une victoire pour le président de la Ffrim qui apparaît comme le parrain du Djiboutien.

REMONTADA DU CAMEROUN ET LE JACKPOT DU COMORES

La surprise est plutôt venue des 4ème et 5ème positions. Ce sont finalement le Camerounais Seydou Mbombo Njoya et la Comorienne Kanizat Ibrahim qui ont obtenu les deux derniers postes. Mbombo Njoya signe au passage l'une des «remontada» les plus retentissantes de l'histoire de la CAF. Il y a encore quelques jours, il était inéligible pour un poste au sein du Comité exécutif. Le Tribunal arbitral du sport a cependant validé sa candidature de justesse. Contrairement, à Mamadou Antonio Souaré, le Camerounais s'est largement imposé, 45 voix à 7, face au Tchadien Adoum Djibrine. «J'en profite pour remercier le président Motsepe d'avoir porté son choix sur mon pays, car c'est d'abord mon pays qui compte et pas ma personne, a-t-il réagi. Je compte apporter ma contribution à ce gros challenge qui nous attend : redresser cette maison CAF qui est un bateau à la dérive».

La «Real Politik» quand tu nous tiens ! Kanizat Ibrahim, elle, n'en revenait pas. L'ex-patronne du Comité de normalisation de la Fédération comorienne était encore peu familière du monde du football, il y a quelques années. « Je ne réalise pas encore, s'est-elle réjouie aux micros des journalistes au niveau de la zone mixte. C'est nouveau mais c'est aussi un plaisir parce qu'on voit un changement dans la manière de gouverner la CAF et ça, c'est très important. On donne davantage d'importance à la femme et ça, c'est immense». Kanizat Ibrahim est la toute première femme à atteindre ce niveau de responsabilité à la CAF: «Le fait de devenir vice-présidente, c'est un grand pas. Il faut permettre à tout le monde de rêver. C'est quelque chose de très beau qui m'arrive, effectivement, et je suis très fière, et pour mon pays et pour le football au sens général. J'espère pouvoir y apporter énormément de choses », a-t-elle ajouté.

Une vice-présidente de la CAF qui a 45 ans et qui n'a pourtant consacré pleinement que quinze mois au football - entre novembre 2019 et janvier dernier - quinze mois que la chef d'entreprise dans l'événementiel a passé à la tête du Comité de normalisation de la Fédération des Comores où elle a pu faire apprécier ses qualités : « Au départ, elle n'avait pas une grande espérance du football, elle n'était pas du milieu. Mais elle a mené les réformes qui devaient être faites. C'est une femme de poigne», souligne Saïd Ali Athoumane, président de la Fédération comorienne au micro de nos confrères de rfi.

L'EX «MONSIEUR AFRIQUE» DE LA FIFA SECRETAIRE GENERAL DE LA CAF

L'autre surprise du jour, c'est l'arrivée de Véron Mosengo-Omba au poste de chef de l'administration (Secrétaire général) de la CAF, à la place de l'intérimaire Abdelmounaïm Bah. Ce juriste suisso-congolais était le Directeur de la division Associations membres de la Fédération internationale de football (FIFA). Il a également été le «Monsieur Afrique Caraïbes» de la FIFA. C'est donc un habile connaisseur des arcanes du foot continental qui quitte Zurich pour le Caire. Il a travaillé à la confédération européenne (UEFA) avec Gianni Infantino, dont il est un proche collaborateur, avant de suivre ce dernier à la FIFA.

«JE SUIS PRET A MOURIR POUR L'AFRIQUE»

«D'aucuns sont venus me dire que je viens de commettre une grosse bourde en laissant un poste de développement pour 211 fédérations pour le Secrétariat de la CAF. Mais, ma réponse est toute simple. S'il faut mourir pour l'Afrique, je suis prêt», a confié à Sud Quotidien Véron Mosengo-Omba. Pourtant c'était la Sénégalaise Fatma Samoura qui était pressentie au Secrétariat général. Mais des sources soutiennent que ça allait être vu comme une «humiliation, même si l'appellation allait changer. «A la place de Secrétariat général, l'idée qui a été retenue pour Fatma (Samoura) c'est une Direction générale». Alors que pour d'autres, plusieurs présidents de Fédérations africaines auraient déjà marqué leur désaccord sur le choix de l'actuelle Secrétaire générale de la Fifa. Ce, après son séjour au Caire.

PIERRE-ALAIN MOUGUENGUI MET LE FEU AU COMEX

Le nouveau président de la CAF, n'oubliera pas de sitôt le nom de Pierre Alain Mouguengui. Le Président de la Fédération gabonaise de football qui n'était pas content du dispatching des postes au sein du ComEx mais surtout de la «remontada» de son voisin Seydou Mbombo Njoya a mis le feu à la réunion. «Pierre était furieux. Il a vraiment mis le feu à la réunion. Il a carrément dit à Motsepe qu'il n'entend pas lui cirer les bottes pour obtenir une promotion», confie un responsable de la Zone francophone qui craint déjà l'accaparement du football africain par les anglophones. «On ne peut pas parler de renouveau. De quel renouveau s'agit-il d'ailleurs ? Un mec (Pierre-Alain Mouguengui, Ndlr) qui vient juste d'arriver et qui se voit bombarder vice-président. C'est du n'importe quoi !», a confié à Sud Quotidien, M. Mouguengui accroché à l'aéroport de Casablanca alors qu'il était en partance Libreville. Selon certaines indiscrétions, plusieurs responsables n'ont pas non plus compris le choix porté sur Véron Mosengo-Omba au poste de chef de l'administration (Secrétaire général). «La volonté de continuer à nous mettre sous tutelle est flagrante. Véron, c'est les yeux et les oreilles de Infantino», confient deux présidents de Fédérations africaines qui ont préféré garder l'anonymat. A la question de savoir pourquoi vous n'avez rien dit, ils répondent : «tout le monde a courbé l'échine !», se désolent-ils.

DÉCISIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF

Le Comité Exécutif de la CAF nouvellement élu, a tenu sa première réunion ce samedi, 13 mars 2021 à Rabat (Maroc), sous la Présidence du Dr Patrice Motsepe. Les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité.

M. Ahmed yahya a été coopté au Comité Exécutif.

Premier vice-président : Augustin Senghor

Deuxième vice-président : Ahmed yahya

Troisième vice-président : Suleiman waberi

Quatrième vice-président : Seidou Mbombo Njoya

Cinquième vice-président : Kanizat Ibrahim

Secrétaire Général de la CAF : M. Veron Mosengo-Omba

MEMBRES ELUS COMITE EXÉCUTIF CAF

Zone Nord :Wadie Jary

Zone Ouest A : Mustapha Raji

Zone centrale :Seidou Mbombo Njoya

Zone Ouest b : Djibrilla Hamidou

Zone centre-Est :Souleiman Waberi

Zone Sud : Elvis Raja Chetty (Seychelles) et Maclean Letshwiti (Botswana)

Football féminin : Kanizat Ibrahim (Comores)

MEMBRES ELUS DU CONSEIL DE FIFA

Zone Nord Fouzi Lekjaa (Maroc) Hany Abo Rida (Égypte)

Zone Francophone Mathurin de Chacus (Bénin) Mamoutou Touré (Mali)

Zone Anglophone Amaju Pinnick (Nigeria)

Groupe féminin Isha Johansen (Sierra Leone)

Nb :Le président de la CAF est automatiquement vice-président de la Fifa