Afrique du Nord: Ouverture du Salon "ICT Maghreb" à Alger

Alger — Le Salon international des technologies de l'information et de la communication "ICT Maghreb" a ouvert ses portes lundi au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger avec la participation d'exposants nationaux et internationaux dont des startups activant dans le domaine.

L'inauguration de ce salon a eu lieu en présence de membres du gouvernement ainsi que de représentants du corps diplomatique accrédités en Algérie.

L'espace startup abrite durant ces trois jours, une trentaine de jeunes entreprises activant pour la majorité dans les nouvelles technologies ou s'appuyant sur celles-ci pour développer leur activité.

En marge de ce salon, plus de 40 Keynotes experts et conférences-débats seront organisés autour du numérique et son impact économique, des infrastructures Cloud, de la Cyber sécurité, de la transformation numérique dans l'économie et la finance.

D'autres thèmes sont également à l'ordre du jour de cet évènement. Il s'agit entre autres de panels traitant des "Acteurs digitaux comme accélérateurs de l'économie numérique : exemples des News Medias", du "Facteur humain et économie numérique : emploi et digital" et des "Télécoms en Algérie, un marché à fort potentiel".

Organisé sous le parrainage du ministère de la Poste et des Télécommunications ainsi que du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la Connaissance et des Startup, l'évènement est ouvert aux professionnels et étudiants.