Algérie: Ouargla - Naissance du journal "Les Oasis Aujourd'hui"

Ouargla — Le paysage médiatique national vient de s'enrichir avec la parution à Ouargla du 1er numéro du journal local en papier "Les Oasis Aujourd'hui".

Ce nouveau journal en langue arabe, qui vient de sortir de l'imprimerie d'Ouargla, est un plus sur la scène médiatique nationale et est appelé à renforcer la presse écrite dans le sud du pays, qui connait déjà la publication des quotidiens "El-Youm El-Djadid" (nouveau jour) dans la wilaya d'El-Oued et "Tassili-News" dans la wilaya d'Illizi.

Edité par la société "Oasis-Presse et Publicité", domiciliée au quartier Béni-thour à Ouargla, ce nouveau quotidien d'information traite de divers sujets d'actualité politique, religieuse, socioculturelle et sportive, a indiqué le directeur de cette entreprise d'information, Ali Chadou.

Composé d'un staff journalistique jeune, en plus de 18 correspondants dans des wilayas du Grand Sud, des designers et autres personnels, ce journal a entamé son parcours avec quelque 2.000 exemplaires.

Le directeur du journal, Ali Chadou, a proposé en manchette de cette première parution "La capitale des Oasis accueille son premier né de la presse écrite" pour décrire l'itinéraire d'un long rêve devenu réalité, pour servir de tribune à de jeunes talents journalistiques et promouvoir l'information de proximité dans cette ville aux grandes potentialités économiques.

Outre la couverture des préoccupations des populations du Sud du pays et la valorisation des potentialités créatrices des jeunes de la région, le journal œuvre pour fournir une information diversifiée professionnelle et neutre, en plus de la coopération avec la communauté universitaire et l'ouverture de ses portes aux étudiants stagiaires, assure M. Chadou. Le quotidien propose, outre sa version papier, une autre électronique via les réseaux sociaux.