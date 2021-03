Algérie: Journées d'information sur les missions et spécialités de la Garde républicaine

Des journées d'information sur la Garde républicaine, ouvertes dimanche à Guelma, ont permis à un large public de découvrir les missions et les spécialités de ce corps d'arme.

Organisée jusqu'au 18 mars courant à la Maison de la culture Abdelmadjid Chafiî par le Commandement de la Garde républicaine, la manifestation a attiré de nombreux visiteurs de toutes les tranches d'âge et catégories, dont de jeunes scouts, des universitaires et des lycéens qui ont fait le tour des stands de l'exposition relative à l'évolution et aux spécialités de la Garde républicaine.

Des officiers ont répondu au niveau des stands consacrés à la fanfare et à la cavalerie aux interrogations des visiteurs sur les modèles de selles, les différentes épées correspondant chacune à un grade et les races de chevaux utilisées par les éléments de la Garde républicaine.

Des lycéens et des universitaires se sont intéressés par ailleurs à la formation et aux conditions d'intégration au sein de ce corps d'arme ainsi qu'aux activités de formation, de protection, à l'histoire et aux réalisations de la Garde républicaine en Algérie.

Dans ce contexte, le chef du service de communication du Commandement de la Garde républicaine, le colonel Lamine Gharbi, a souligné dans son allocution à l'ouverture de ces journées, en présence des autorités locales et d'officiers du secteur militaire et la 5ème région militaire, que cette manifestation s'inscrit dans le cadre du plan de communication 2020/2021 de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire.

Il a ajouté que cette manifestation vise à rapprocher les citoyens de ce corps d'arme présent à Alger et ses alentours, relevant que l'Etat-major de l'armée est consciente que certains citoyens ne peuvent connaitre la Garde républicaine qu'à travers ce type de sorties menées par ses éléments dans les wilayas du pays".

Le colonel Lamine Gharbi a également indiqué que le Commandement de la Garde républicaine a programmé pour 2020/2021 trois manifestations de ce genre à Guelma puis à Biskra et Naâma pour présenter ce corps d'arme de l'Armée nationale populaire aux citoyens.

L'ouverture de ces journées a donné lieu à la présentation d'un documentaire sur les activités de la Garde républicaine, ses différentes unités et composantes avant la visite des participants aux stands et ateliers de la manifestation qui s'étale jusqu'à jeudi prochain.