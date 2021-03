Algérie: Sonatrach-FAF - Le 1er tournoi des écoles de football du grand sud en mars

Alger — La Compagnie nationale des Hydrocarbures et la Fédération Algérienne de Football (FAF) organisent le 1 er Tournoi des écoles de football du grand sud algérien, "le Petit Fennec", du 15 au 18 mars en cours à Hassi Messaoud (Ouragla), afin de contribuer notamment au développement du football national , a indiqué dimanche e Sonatrach dans un communiqué.

"SONATRACH et la Fédération Algérienne de Football (FAF) ont décidé d'unir leurs efforts afin de contribuer à l'essor et au développement du football national, notamment dans le grand sud et plus particulièrement dans les zones d'ombre", précise la même source.

Dénommé le petit Fennec, ce tournoi permettra de réunir les équipes juvéniles de plusieurs wilayas du grand sud dans une compétition où les talents seront certainement au rendez-vous.

Sonatrach a, dans ce cadre, ajouté que durant cette manifestation sportive, les techniciens qui seront présents sur place vont "évaluer les performances et détecter les profils les plus prometteurs pour intégrer l'élite footballistique nationale".

A cette occasion, des médailles et des récompenses seront distribuées aux meilleurs joueurs garçons et filles représentant des clubs et académies des wilayas d'Adrar, Bechar, Touggourt, Tamanrasset, Ouargla, El Oued, Laghouat et Ghardaïa.

"L'organisation d'un tel événement a pour objectif de booster la pratique sportive en général et celle du football en particulier, notamment chez les jeunes catégories qui représentent l'avenir du sport national", souligne la Compagnie nationale.

Sonatrach a affirmé que ce tournoi sera "certainement" suivi d'autres à l'avenir afin de "poursuivre l'effort de développement de la pratique sportive sur l'ensemble du territoire national et, ainsi, évaluer et sélectionner les potentiels grands sportifs de demain qui porteront haut les couleurs nationales dans les grands événements sportifs internationaux".