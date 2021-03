Libye: Le Président Tebboune se félicite de la formation du Gouvernement d'union nationale

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'est félicité mercredi de la formation du Gouvernement d'union nationale en Libye qui a eu le vote de confiance de la Chambre des représentants du peuple (Parlement libyen), exprimant "son soutien et sa disposition totale" à le soutenir, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'est félicité de la formation du Gouvernement d'union nationale en Libye, pays frère, qui a eu le vote de confiance de la Chambre des représentants du peuple", lit-on dans le communiqué, relevant que le chef de l'Etat a "exprimé son soutien et sa disposition totale à soutenir ce gouvernement, et ce dans l'espoir de mettre un terme à la division et de resserrer les rangs en vue d'assurer la réussite des échéances importantes prévues à la fin de cette année".

Affirmant que l'"Algérie qui n'a eu de cesse de démontrer par l'acte et la parole son soutien et sa solidarité inconditionnelle aux côtés du peuple libyen, ne ménagera aucun effort pour concrétiser la paix et la réconciliation nationale dans ce pays frère", le Président Tebboune a mis l'accent sur l"impérieuse nécessité de mettre un terme à toute forme d'ingérence étrangère pour permettre au peuple libyen frère de décider de son sort et de préserver la souveraineté, l'indépendance et l'unité territoriale de la Libye".