Algérie: ِCyclisme-Championnats d'Afrique sur piste - 19 médailles pour l'Algérie

Le Caire — La sélection algérienne de cyclisme, avec 19 médailles (6 or, 6 argent et 7 bonze), a terminé à la troisième place des Championnats d'Afrique de cyclisme sur piste, achevés samedi au Caire en Egypte.

La palme d'or du rendez-vous africain du Caire revient à la jeune Nesrine Houili (17 ans) qui a réalisé l'énorme coup de cette 7e édition en allant chercher, à elle seule, six médailles d'or pour la sélection algérienne (juniors filles) sur le 500 mètres, Scratch, poursuite individuelle, Kirine, course éliminatoire et course aux points.

Cette performance de l'Algérienne est considérée par les techniciens de la discipline comme une première dans les annales des Championnats d'Afrique de cyclisme sur piste, d'autant plus qu'elle intervient après une longue période d'arrêt des entraînements et compétitions en raison de la pandémie de Covid-19.

Quant aux médailles de bronze, elles ont été l'oeuvre de Salah-Eddine Cherki (poursuite individuelle et course éliminatoire/juniors), Hamza Yacine (kilomètre/seniors), Chahra Ben Azzouz (éliminatoire/juniors), Yacine Chalel (éliminatoire et aux points/seniors) et la sélection algérienne (vitesse par équipe).

La première place par équipe est revenue à l'Afrique du Sud devant l'Egypte, pays organisateur.

Sous la conduite de l'entraîneur Adil Barbari, 16 cyclistes algériens ont pris part aux Championnats d'Afrique sur piste au Caire.