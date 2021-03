Algérie: Accidents de la circulation - 2.294 morts et 9.963 blessés en 2020

Alger — Le Commandement général de la Gendarmerie nationale (GN) a fait état, dimanche, dans un bilan de 2.294 morts et 9963 blessés dans 6195 accidents de la circulation survenus au niveau national durant l'année en 2020.

Une baisse "importante" a été enregistrée, l'année 2020, en nombre des accidents de la circulation (- 12,84 %), des blessés (- 15,99%) et de morts ( -11,74 %) comparativement à l'année 2019, lit-on dans le bilan qui indique que ces résultats "dénotent de la concrétisation de l'objectif tracé par le Commandement de la GN, lequel consiste en la réduction du nombre des accidents de la circulation".

Concernant les accidents les plus graves enregistrés lors de l'année écoulée, le bilan des activités de la GN indique que ces accidents sont survenus dans la wilaya de Tamanrasset (21 morts et 10 blessés), la wilaya d'El Oued (13 morts et 55 blessés), la wilaya de Souk Ahras (8 morts et un seul blessé), la wilaya de M'sila (5 morts et 31 blessés) et dans la wilaya de Biskra (4 morts et un seul blessé).

Quelque 2675 véhicules de transport en commun, soit 25,94 % du total des accidents de la circulation, sont impliqués dans 1607 accidents de la circulation ayant fait 220 morts et 1391 blessés.

Pour ce qui est de la répartition du nombre des accidents par wilaya, le bilan fait état de 11,5% des accidents ayant été enregistrés dans les wilayas d'Alger et de Tipaza, tandis que les wilayas de M'sila et Sétif ont enregistré le plus grand nombre de morts des accidents, soit 9,50 %, alors que les wilayas de M'sila, Bouira, Ain Defla et Tipaza, ont recensé le taux le plus élevé du nombre blessés, à savoir 18,16%.

L'autoroute Est-Ouest a enregistré, pendant la période susmentionnée, 581 accidents de la circulation, soit 9% du total des accidents relevés par les unités de la GN qui ont fait observé que la saison estivale écoulée a enregistré le grand nombre des accidents de la circulation, avec un taux atteignant 21,28 %.

Les efforts consentis par les unités de la GN "ont été couronnés de succès et ont permis de concrétiser des résultats positifs dans le territoire de leur compétence, en dépit de la crise sanitaire qu'avait connue le pays, suite à la propagation de la pandémie de Corona qui a impacté négativement la mise en œuvre de tous les plans mis dans le domaine de la sécurité routière et portant essentiellement sur l'aspect de la sensibilisation", affirme-t-on dans le bilan.