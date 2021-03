Cote d'Ivoire: Lecture de la vie - Quand Hamed Bakayoko parle du passage de la vie à la mort

De son vivant, le Premier ministre Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021, à Fribourg, en Allemagne, ne manquait pas au cours de certaines de ses sorties d'évoquer la vie et la mort. Pour le regretté premier ministre, « nous sommes tous dans une chaîne pour faire en sorte que l'humanité se porte bien ».

« Le destin de tout un chacun est déjà déterminé et c'est Dieu qui a sa main sur toutes choses, arrivera à l'homme ce que Dieu a décidé (...) Quand j'avance, je regarde les gens. J'ai une sérénité. Lorsque j'ai vu le grand imam de Séguéla, ce qu'il m'a donné, c'est une lecture de la vie. Quand on nait, on vit et on s'en va. Les deux étapes essentielles de la vie, c'est la naissance et la mort. Chacun de nous par sa concentration et la méditation, doit capter cette mission qu'il vient accomplir. Nous sommes tous en mission pour servir (...) Chacun est dans une chaine pour faire en sorte que l'humanité se porte bien (...) De grands souverains comme le Pharaon sont passés (...) La vie est une alternance de bonheur et de tristesse. Il n'y a rien d'autre. Ce qui est essentiel et surtout ce qui reste, c'est ce que tu as apporté à l'humanité et à ton prochain. C'est ce qui va rester comme héritage. Grand ou petit, nous avons des fortunes diverses. Donc respectons-nous. » (Hamed Bakayoko)