Cote d'Ivoire: Production des semences de coton - L'Intercoton dresse le bilan et définit ses priorités

Un atelier sur la mutualisation de la multiplication des semences de coton a été organisé, les 11 et 12 mars, à Bouaké, à la Cidt, par la cellule semences et recherche d'Intercoton (Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton) de Côte d'Ivoire.

Cette rencontre a permis aux acteurs de la filière coton de faire le bilan et surtout de dégager les perspectives qui permettront d'améliorer les acquis, après trois ans de mise en œuvre de ce processus de mutualisation de la multiplication des semences coton.

A l'ouverture, M. Koné Kassoum, trésorier général d'Intercoton, par ailleurs vice-président de l'Aprocot-CI, au nom du Pca d'Intercoton Yacouba Soro, a salué la présence de toutes les parties prenantes et insisté sur la contribution de chacune pour le succès de cet atelier.

Plusieurs présentations, notamment celles du secrétaire exécutif d'Intercoton, du chef de la cellule semences et recherche, du consultant de suivi et du Cnra, ont permis aux participants de l'atelier de s'imprégner des acquis obtenus et des défis à relever.

Ces présentations ont fait l'état de la situation avant la mise en œuvre de la mutualisation et présenté les caractéristiques des nouvelles variétés de semences introduites en vue de répondre aux exigences agronomiques et technologiques.

Les acteurs, notamment les producteurs, les sociétés cotonnières, les chercheurs, qui ont pris part à cette rencontre bilan, ont noté des points satisfaisants liés à la bonne qualité de germination de 30% avant la mutualisation à plus de 80% aujourd'hui.

Cependant, l'atelier a noté que des efforts restent encore à consentir concernant la conservation, la pureté variétale, la production et la promotion de nouvelles variétés aux caractéristiques répondant aux attentes des acteurs.

Le délintage industriel des semences a également été abordé au cours des travaux. Justement, les acteurs ont souhaité que sa mise en œuvre soit effective dans un délai assez court, pour améliorer davantage la qualité des semences.

Si l'on en croit, Junias Ago Ago, chef de la cellule semences et recherche d'Intercoton, l'objectif de la cellule et de la filière est de passer au délintage industriel des semences. « Ce qui va permettre de soulager considérablement les producteurs au moment du semis et d'améliorer davantage la qualité des semences mis à la disposition des producteurs », a-t-il souligné.

La mutualisation de la multiplication des semences de coton a été mise en œuvre par l'Intercoton, depuis la campagne 2017-2018, avec l'appui du Cnra, sous l'égide du Conseil du coton et de l'anacarde (Cca), conformément à la réforme des filières coton et anacarde.