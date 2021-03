Cote d'Ivoire: Décès de Hamed Bakayoko/Moussa Dosso - « Nous ne perdons pas uniquement un patron, mais un chef »

Le ministre des Ressources animales et Halieutiques, Moussa Dosso, par ailleurs président du Conseil régional du Béré, se dit attristé par le décès du Premier ministre Hamed Bakayoko, à qui il rend un vibrant hommage. « La disparition du Premier ministre Hamed Bakayoko est une perte brutale, inattendue. Nous ne perdons pas uniquement un patron mais un chef, un ami et un frère », a déclaré Moussa Dosso.

En effet, les deux personnalités se connaissent depuis leur tendre enfance au quartier habitat extension d'Adjamé. A l'en croire, Hamed Bakayoko était une personnalité forte et attachante qui n'oublie pas ses origines encore moins son histoire.

« De ses ruelles de l'adolescence, je retiens donc de lui, une force de la nature, physiquement et mentalement, dynamique, fonceur et respectueux », a expliqué le président du Conseil régional du Béré, soulignant qu'en dépit de son statut de chef de gouvernement, Hamed Bakayoko n'a pas changé d'un iota.

« En ma qualité de président du Conseil régional du Béré, nous avions des sujets en commun. En effet, en tant que cadre du District du Woroba, Hamed étant un digne fils du Worodougou, les sujets liés au développement de la région nous réunissaient dans de longues réunions. Et à ce titre, nous perdons aujourd'hui et de la plus cruelle, la plus douloureuse des façons un soldat engagé sur les questions d'éducation et d'infrastructures, un soldat du vivre-ensemble », a déploré Moussa Dosso.

« Je voudrais ensuite présenter mes condoléances les plus attristées à son épouse, Madame Yolande Bakayoko et à leurs enfants, au Président de la République, Alassane Ouattara, à Madame la Première dame, Dominique Ouattara, pour qui Hamed était un fils ; aux familles alliées, aux amis de l'illustre disparu et à toute la Côte d'Ivoire endeuillée », a conclu Moussa Dosso.