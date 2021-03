Cameroun: 7e journée de la Guinness Super League - Amazone écrase Renaissance Women

Le leader du championnat de football féminin est venu à bout de l'équipe de Guider (10-2) samedi dernier à Yaoundé.

Festival de buts samedi dernier au stade annexe no1 Omnisport de Yaoundé. Le super match comptant pour la suite de la 7e journée de la Guinness Super League a tenu ses promesses. Amazone FAP FC a marché sur Renaissance Women de Guider en lui infligeant une sévère déculottée de 10-2. Tout ne semblait pourtant pas auguré cette lourde victoire des amazones. Elles qui se sont fait surprendre par deux fois de suite dès les premières minutes de la rencontre.

C'est tout d'abord l'intraitable avant-centre de Renaissance, Confidence Bongben Buh qui ouvre la marque à la 8e minute de jeu. Sept minutes plus tard, sa coéquipière Murielle Kelly Ndamena, lui emboîte le pas en aggravant le score. On avait cru les carottes cuites pour les filles de la capitale. Que non ! Les amazones vont incarner les qualités de leurs devancières dans la mythologie grecque. Elles ont gardé leur fierté, se sont montrées féroces et puissantes, en égalisant les deux buts, notamment grâce à Catherine Charnelle Bengono (18e et 20e minute). La saga des buts va se poursuivre lorsque Lamine Mana (28e minute), Brigitte Yvana Mbomo Zomo (32e minute) et Linda Ngatchou (37e minute) vont inscrire les autres trois buts pour porter le score à 5-2 à la fin de la première partie.

A la reprise, l'enthousiasme affiché par les filles du coach Fidel Njuh Fang va faire poindre l'espoir d'une renaissance véritable. Mais, les amazones vont de nouveau faire d'elles un festin. Catherine Bengono reviendra une fois de plus à la charge à la 59e minute en inscrivant le 6e but de Fap à la suite d'une énième incursion menée dans le camp adverse. Linda Ngatchou s'offrira un deuxième but avant de céder sa place à sa coéquipière Naomie Neslie Ndjoah Eto, également auteur d'un doublé aux 84e et 94e minutes. Rita Wanki Awachi va infliger le coup fatidique au temps additionnel en inscrivant le 10e but des guerrières. Avec son triplé, Catherine Charnelle Bengono est désormais meilleure buteuse de la Guinness Super League avec 9 réalisations et son club demeure premier au classement avec 21 points.