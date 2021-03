Cameroun: « Nous opérons gratuitement les patientes »

interview

Dr Pierre Laoussou, directeur de l'hôpital protestant de Ngaoundéré.

Combien de femmes sont ciblées par cette autre campagne d'opération gratuite de réparation des fistules obstétricales ?

Cette campagne cible 46 femmes pour l'année 2021. Tout dépend principalement des fonds collectés jusqu'ici par le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). L'hôpital protestant de Ngaoundéré est un centre de réparation de routine qui dispose d'une bonne expérience en la matière avec notamment un personnel qualifié et un plateau technique adéquat. Il peut prendre adéquatement en charge plus des cas. D'ailleurs, nous avons opéré 55 cas en 2020. La prise en charge qui englobe le transport, la nutrition, les médicaments, le bilan préopératoire, les frais chirurgicaux, le contrôle post opératoire, est gratuite pour les patientes.

Quelle est la stratégie mise en place pour identifier vos cibles au sein des communautés ?

Le plan de travail 2021 de l'hôpital protestant de Ngaoundéré implique la collaboration opérationnelle multisectorielle et pluridisciplinaire. Ce plan vise à résoudre le problème de communication insuffisante autour de la fistule obstétricale et concourir à l'atteinte des objectifs fixés. Dans le cadre de l'identification des cibles au sein de la communauté, nous impliquons les autorités sanitaires, les leaders traditionnels et religieux, le politique, les leaders d'associations, les agents de santé communautaire et les médias. Chacun utilise des canaux de communication pour informer les populations sur les fistules obstétricales, les mesures préventives, et thérapeutiques et sensibiliser les porteuses pour les référer vers le centre de réparation.

Cette prise en charge médico-chirurgicales se déroule dans un contexte marqué par le Covid-19. Qu'est-ce qui est fait pour éviter la contamination ?

La prise en charge globale se déroulera dans le strict respect des mesures d'hygiène pour protéger les prestataires de l'hôpital protestant de Ngaoundéré contre les éventuelles infections y compris le Covid-19. Le matériel, les équipements de protection et prévention offerts par l'UNFPA contre les infections y compris contre le Covid-19 seront utilisés à bon escient.