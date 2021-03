Egypte: Le Président Al-Sissi se réunit avec le gouverneur de la Banque Centrale

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le gouverneur de la Banque centrale M. Tarek Amer, le sous-gouverneur de la Banque pour la stabilité bancaire M. Gamal Negm, le sous-gouverneur de la Banque pour la stabilité monétaire M. Rami Abo Al-Naga, et Mme le premier vice-gouverneur de la Banque Mme Mai Abo Al-Naga.Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur les activités de la Banque centrale dans le cadre du système monétaire et financier de l'État.

Dans ce contexte, M. le Président a chargé la Banque centrale d'élaborer, et de lancer un nouveau programme de financement immobilier au profit des catégories à revenu faible et intermédiaire, pour les soutenir, pour qu'ils puissent posséder des unités de logements, à travers des prêts à long terme, pouvant aller jusqu'à 30 ans avec un intérêt simple qui ne dépasse pas 3%.

À cet égard, le gouverneur de la Banque centrale a présenté les efforts de la banque au cours de la période écoulée, en particulier pendant la pandémie de Covid-19, soulignant que la situation actuelle des réserves monétaires étrangères est à un niveau fort et sûr, conduisant à des taux de change stables et à l'obtention de liquidités des devises, ayant un grand impact à surmonter les répercussions de Covid-19 au cours de l'année passée.

Ainsi, M. le Président a loué la performance de la Banque centrale, en harmonie avec toutes les institutions gouvernementales, conformément à l'orientation économique générale de l'État.De même, les résultats de l'initiative présidentielle lancée en 2015 pour les moyennes, petites et micro-entreprises ont également été examinés, dont leur taux total de financement, s'est élève à environ 234 milliards de L.E., dont un million et 260 000 établissements commerciaux et industriels ont bénéficié, fournissant environ une million chances d'emploi.

À cet égard, M. le Président a exigé l'augmentation du volume de ce financement de 117 milliards de L.E. supplémentaires au cours de l'année en cours et de la suivante.L'activité générale du secteur bancaire et des banques a également été revue lors de la réunion, soulignant sa solidité et la stabilité de ses performances lors des tests et pressions de la pandémie Covid-19, ainsi que sa capacité à résister aux chocs et aux risques, résultant du système bancaire égyptien, ayant des actifs élevés en capital et en liquidités.

En outre, au cours de la période 2016-2020, le secteur bancaire a augmenté l'injection de prêts aux secteurs privé, gouvernemental et familial, ce qui a conduit à la maximisation du volume des investissements et à la contribution au processus de développement, apportant des liquidités et augmentant les opportunités d'emploi.De sa part, M. Tarek Amer a également présenté les efforts de la Banque centrale pour développer et restructurer la Banque agricole, 320 milles agriculteurs ayant été exemptés en annulant leurs dettes, qui s'élevaient à environ 660 millions de L.E., en plus de l'injection par la banque centrale d'un montant de 4,5 milliards de L.E. à des taux d'intérêt bas au profit de petits projets agricoles, du développement et de la modernisation des méthodes d'irrigation.

En plus de contribuer au projet de centres modernes de collecte des produits laitiers, en plus de pomper environ 2,5 milliards de L.E. en faveur du développement de projets d'élevage comprenant des centaines de milliers de têtes d'animaux, ainsi que 3 milliards de L.E. pour le projet national de veau.À cet égard, M. le Président a dirigé de déployer les efforts visant à poursuivre la modernisation de la Banque agricole, compte tenu de son importance vitale dans la promotion du vaste secteur agricole au niveau de l'État.

Le porte-parole a ajouté que le Président avait également été informé des efforts de la Banque centrale en matière d'inclusion financière, dont le taux de candidature atteignait 50% au niveau de la République, en plus du projet des groupes d'épargne et de crédit, dont profit un grand nombre de femmes.

Comme SE a ordonné de développer ce projet vital et de maximiser ses ressources financières pour augmenter le nombre de bénéficiaires dans toute l'Égypte.Outre, les efforts développant le système de collecte électronique du gouvernement en coopération avec le ministère des Finances, ont également été présentés, d'un montant d'environ 550 milliards de L.E. au cours de l'exercice 2019/2020, à travers le réseau diversifié du système de collecte électronique et les nouvelles cartes "Miza", qui représentait environ 23 millions de cartes différentes, en coopération avec toutes les agences gouvernementales.