Egypte: Le gouvernement attache une grande importance aux programmes d'autonomisation de la femme

Le gouvernement attache une grande importance aux programmes d'autonomisation de la femme

La ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea, a affirmé lundi que le gouvernement égyptienne accordait une grande attention aux programmes de soutien et d'autonomisation de la femme afin d'accroître sa capacité à contribuer au développement économique, notamment via le secteur des micro et petites entreprises.

Dans une allocution prononcée lors de sa participation à la journée de célébration de la femme égyptienne organisée par l'Association égyptienne des femmes d'affaires 21 en présence de l'ambassadrice Nabila Makram, ministre de l'Immigration et des Affaires des Egyptiens à l'étranger, la ministre, également chef de l'autorité de développement des petites, moyennes et micro entreprises, a souligné que l'an 2020 était une année extraordinaire qui a exigé du gouvernement égyptien une performance exceptionnelle face aux répercussions négatives du coronavirus.

Elle a ajouté que l'action rapide de l'Etat et la coordination entre tous les ministeres et les organisations avaient contribué à l'affrontement des répercussions attendues sur les plans économique et social.

La ministre a également souligné que l'an 2021 témoignerait davantage de financement des projets de la femme, notamment dans les zones rurales et en Haute-Egypte, outre l'octroi davantage de soutien technique et de stages de formation aux femmes pour leur permettre d'amorcer de nouveaux projets et d'élargir leurs projets existants.