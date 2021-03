Congo-Brazzaville: Département du Pool - Frédéric Bintsamou réaffirme son engagement pour la paix

Le président du Conseil national des républicains (CNR), Frédéric Bintsamou « Pasteur Ntoumi », a au cours d'une conférence de presse animée le 13 mars à Mounkala, à environ 135 km de Brazzaville, réaffirmé sa volonté à consolider la paix et l'application d'autres points de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités du 23 décembre 2017.

« Le Conseil national des républicains, force politique qui défend les valeurs de paix, de démocratie et de justice sociale a rendu permissive la signature de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités avec le gouvernement le 23 décembre 2017 à Kinkala, dans le département du Pool. Nous mobilisons nos énergies pour consolider cette paix nuit et jour », a rappelé l'ancien chef de guerre.

Le pasteur Ntoumi est également revenu sur les retombées de la signature de l'accord de Kinkala. Il s'agit notamment du démantèlement des barrières informelles ; de la réouverture des voies de communication ; de la libre circulation des personnes et des biens ainsi que du ramassage de 8 007 armes toutes catégories confondues. Selon lui, le Pool est devenu aujourd'hui fréquentable et accessible à tous grâce à ces actions.

Après cette première étape, Frédéric Bintsamou attend le processus de sa réinsertion professionnelle ; la réinsertion socioéconomique des ex-combattants et la libération des résidences privées jusque-là occupées par la force publique. A cela, s'ajoute l'allègement progressif du dispositif militaire dans le Pool tel que recommandé par l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités.

« Si cet accord a été bien appliqué, je pense qu'on ne serait pas ici. Je suis un acteur politique majeur, peut-être que je devrais être candidat aussi. J'attends les lignes qui restent parce que cet accord prévoit que je puisse avoir un statut particulier. C'est ce statut qui doit me permettre de poursuivre la paix. Il y a aussi la réinsertion des ex-combattants qui y attendent depuis quelques années », a-t-il expliqué, précisant qu'il attendait également l'affectation de sa garde composée de trente militaires.

Sans attendre la prise en compte de ses recommandations, le pasteur Ntoumi s'est lancé avec ses hommes dans les activités socioéconomiques dans le département du Pool. Dans le secteur de l'agriculture, par exemple, il dispose de 200 hectares de manioc cultivés à Vinza. Le président du CNR œuvre également dans la construction d'infrastructures communautaires de base, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé à Mayama, Vinza et Mindouli. « Notre vision qui prend son envol dans le Pool connaîtra son extension dans tout le pays afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Il est clair en effet que devant l'immensité de la tâche, nos maigres efforts ne peuvent suffire, le concours des partenaires tant nationaux qu'internationaux est plus que sollicité », a-t-il laissé entendre.

Passant au peigne fin les maux qui minent la société congolaise, Frédéric Bintsamou a souligné la nécessité d'un réveil des consciences dans un élan de solidarité, de fraternité et de patriotisme. « La précarité, le chômage endémique des jeunes, le non-paiement des pensions des retraités et des bourses des étudiants, l'insécurité grandissante dans les écoles et les cités avec le phénomène dit « bébés noirs », la pauvreté, la corruption, l'injustice sociale... sont autant des maux qui minent dangereusement notre société », a-t-il épinglé.

La politique ne doit pas être considérée comme la seule ligne substantielle pour connaître les grands essors et pour réussir individuellement ou collectivement, a-t-il dit. « Elle n'est pas de notre point de vue une panacée. Pour sortir notre pays de l'ornière économique et sociale, nous devrons encourager les initiatives individuelles et communautaires sur la voie du développement pour le bien de chacun et de tous », a conclu Ntoumi.