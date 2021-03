Congo-Brazzaville: Arts martiaux - L'association congolaise de Nihon Tai Jitsu organise un tournoi interclubs

Après plusieurs mois de repos dû à la pandémie du coronavirus, l'association congolaise de Nihon Tai Jitsu et disciplines associées a organisé le 14 mars à Brazzaville, un tournoi interclubs pour relancer ses activités et détecter les athlètes de l'équipe nationale.

Au total, cent athlètes ont pris part à cette compétition qui a réuni dix clubs de Brazzaville. « A cause de la pandémie à coronavirus, nous avions cessé de pratiquer notre art mais grâce à l'autorisation du ministère des Sports, nous avons jugé bon d'organiser cette compétition interclubs pour réveiller les enfants et marquer notre retour. Les parents peuvent désormais procéder aux inscriptions de leurs enfants », a signifié Celem Amona Mpini, président de l'association congolaise de Nihon Tai Jitsu et disciplines associées.

A l'open des dames, Sandra Amanda a occupé la première place, Aniellé Laureine la deuxième tandis qu'Emia Okowa s'est placé au sommet du podium. Chez les hommes, quatre catégories ont été à l'honneur. Dans la catégorie des moins de 55kg, Engani Fayell a occupé la 3e place derrière Andzéa Kanga et Enock Kodia. Chez les - 62kg, les gagnants sont : Mbama Oko (3e), Grace Mitsontsa (2e) et Boulem Nzoussi (1er) tandis que chez les -70, le peloton a été conduit par Bruno Roger (1er), Junior Boumieré (2e) et Ramcy Nganga (3e).

Dans la catégorie de + 70kg, la troisième place est revenue à Exaucé Bakala avant Loïck Babedila et le champion Sita.

Notons que les médailles ont été remis aux trois meilleurs athlètes de chaque catégorie.