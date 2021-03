Congo-Brazzaville: Formation du personnel des CSI de la ville océane

Une session de formation des prestataires cliniques des Centres de santé intégrés (CSI) sur la Consultation prénatale recentrée (CPN) a été organisée, du 11 au 12 mars dans la salle de réunion du district sanitaire n° 3 Tié-Tié, sur l'initiative de la plateforme des Organisations de la société civile (OSC) de santé de Pointe-Noire dénommée « Mama na mwana ».

Préoccupées par la situation sanitaire du couple mère et enfant, les Organisations de la société civile (OSC), l'Acbef (Association congolaise pour le bien-être familial), l'Anep (Association pour l'éducation prénatale), APPSS (Association de promotion et de prestation des soins de santé), CABS (Cercle d'action pour la promotion du bien-être social) réunis au sein de la plateforme des OSC de santé de Pointe-Noire ont initié une formation à l'endroit des prestataires cliniques des CSI sur la Consultation prénatale recentrée(CPN).

Pendant deux jours, quinze prestataires cliniques des CSI ont pris part à la formation qui a eu pour objectifs d'encourager et de favoriser le suivi de la femme enceinte pour une maternité à moindre risque. « Cette formation se propose aussi de contribuer à la réduction de multiples fléaux auxquels sont confrontées les institutions de la République principalement au niveau de Pointe-Noire, du genre taux de décès maternels élevés, grossesses non désirées chez les jeunes adolescentes, enfants malnutris ou abandonnés », a dit Alphonse Kikondi, président communal de l'Acbef et du comité de pilotage de ladite plateforme. S'adressant aux participants, il leur a notifié: « Vous recevrez des informations ciblées sur des thématiques se rapportant à votre activité exercée dans vos centres respectifs ».

Les enseignements théoriques et pratiques dispensés par le Dr Roch Doukaga, gynécologue obstétricien, chef de service à l'hôpital de base de Tié-Tié, le principal formateur, vont donc permettre de recycler les prestataires cliniques des trois CSI pilotes sur la CPN recentrée et les doter en outils nécessaires.

Pour les organisateurs, après les deux jours de formation, les prestataires doivent être en mesure de diagnostiquer la grossesse, estimer la date de début de grossesse, calculer le terme de la grossesse, reconnaître les modifications physiologiques de la grossesse, déceler quelques facteurs de risque initiaux, diagnostiquer l'HTA et signes fonctionnels aggravants, savoir mesurer la hauteur utérine et vérifier sa bonne évolution, prendre et apprécier le poids de la femme enceinte, observer et apprécier les œdèmes au visage, aux jambes et aux mains de la femme enceinte.

Signalons que dans le département de Pointe-Noire, le taux d'utilisation des services en CPN est de 45%, ce qui veut dire que 55% des femmes enceintes du département n'ont pas été reçues en CPN. Aussi, 19 085 cas d'accouchement ont été répertoriés en 2018 dont 68% chez les 10-14 ans et 2.827 chez les 15-19 ans.