Congo-Brazzaville: Campagne électorale - Owando et la Cuvette prient Denis Sassou N'Guesso de "poursuivre sa mission" à la tête du Congo

Après un accueil enthousiaste la veille, à l'exemple des rassemblements observés partout où il est passé, le candidat Denis Sassou N'Guesso a tenu son meeting de campagne, lundi 15 mars, à Owando, chef-lieu du département de la Cuvette.

Au cours de celui-ci, les orateurs qui se sont succédé à la tribune ont, au nom des jeunes, des femmes, des sages et des cadres de la Cuvette membres de la majorité présidentielle appelé à voter massivement pour Denis Sassou N'Guesso, le 21 mars.

Les jeunes ont notamment cité les infrastructures scolaires et universitaires bâties par le président sortant comme témoignage de son attachement à la formation de l'élite juvénile. Les femmes ont salué la politique d'intégration de la couche féminine dans les sphères de prises de décisions et de leur autonomisation. Elles veulent que cette politique se poursuive sous Denis Sassou N'Guesso qui sollicite leurs suffrages.

Les sages et notabilités traditionnelles sont passés par des incantations mobilisatrices en langue locale kouyou et à leur corps défendant en français. Pour expliquer qu'ils ont définitivement dit oui à Denis Sassou N'Guesso et tiendront parole le 21 mars." La campagne électorale ici à Owando et dans la Cuvette est pliée. Rentrez tranquille à Brazzaville car nos voix sont pour toi".

Par la voix de Firmin Ayessa, les cadres de la Cuvette membres de la majorité présidentielle ont eu un seul mot pour leur candidat :" ici dans la Cuvette, les dix districts te demandent de poursuivre ton œuvre à la tête du Congo. C'est le sens de la présente mobilisation et de l'entier soutien que nous t'apportons, mais nous resterons vigilants jusqu'au jour du vote".

Denis Sassou N'Guesso a au tout début de son allocution souligné l'émotion qu'il a ressentie devant l'accueil qui lui a été réservé. "Owando est chez moi et j'en ai des souvenirs immenses". Sur le rendez-vous du 21 mars, il s'est dit rassuré des engagements pris par les précédents intervenants quant à l'issue du vote dans la Cuvette en sa faveur.

Le candidat a annoncé, entre autres, projets à venir l'élargissement de la nationale numéro 2 à partir du kilomètre 45 avec une largeur de neuf mètres. "Nous poursuivrons la dotation du pays et de la Cuvette en diverses autres infrastructures, si nous gagnons un nouveau mandat". C'est pour cela que mon nouveau projet de société "Ensemble, poursuivons la marche".

"Deux axes importants de ce projet parmi tant d'autres sont le développement agricole, la pêche et la pisciculture. Nous avons besoin des institutions solides et de la paix pour le mettre en œuvre et je vous demande d'y adhérer pleinement", a conclu Denis Sassou N'Guesso.

Owando, peut-on rappeler, est une ville symbolique pour deux partis politiques, le PCT et le RDD. Fondés respectivement par Marien Ngouabi et Jacques Joachim Yhombi Opango, tous deux anciens présidents du Congo et originaires de la localité, ces partis se disputent le leadership d'Owando.

Depuis plusieurs années leurs relations oscillent entre alliances et mésalliances. Ainsi, après quelques moments passés à se frayer un chemin ensemble, le PCT et le RDD n'ont pas pu accorder leurs violons. Pour le 21 mars, Jean Jacques, le fils Yhombi a appelé à voter Guy Brice Parfait Kolelas candidat de l'UDH-Yuki.

On peut être intéressé de voir le comportement des électeurs d'Owando et au-delà de tout le département de la Cuvette au regard de ces positionnements.