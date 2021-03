Algérie: Startups - La conférence "Oran Disrupt" prévue samedi

Alger — Une conférence des Startups dédiée à la région ouest du pays, baptisée "Oran Disrupt", visant à animer l'écosystème de l'innovation à échelle régionale, sera tenue samedi prochain à Oran, a indiqué lundi le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des startups dans un communiqué.

"Sous le haut patronage du président de la République, le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la Connaissance et des Startups, organise la conférence régionale Ouest des startups intitulée "ORAN DISRUPT", le samedi 20 mars 2021 au Centre des Conventions d'Oran", précise la même source.

L'évènement s'adresse aux start-uppeurs, porteurs de projets innovants, aux experts en nouvelles technologies et aux étudiants, avec au programme des panels d'experts Algériens et Internationaux sur plusieurs thématiques à savoir, Fintech/Insurtech, Cloud/Saas et Mobility/Logistics, ajoute le communiqué.

A cette occasion, un concours sur ces trois thématiques est en cours et dont les gagnants seront annoncés le jour de l'événement.

En plus des conférences, des panels, et du concours, une exposition sera organisée en marge de l'événement et sera réservée aux startups activant dans l'Ouest du Pays.

A cet effet, le ministère délégué a invité toute personne souhaitant y participer à s'inscrire sur la plateforme dédiée à cet évènement via le lien https://algeriadisrupt.com/registration/, et ceux qui veulent participer au concours à s'inscrire sur le lien https://algeriadisrupt.com/oran-disrupt-challange-2021/.