Ile Maurice: Cafouillage et manque de distanciation sociale déplorée - Comparution des suspects de la zone rouge en cour de Port-Louis

Deux communiqués ont certes été émis par la Cour Suprême depuis l'annonce d'un reconfinement pour indiquer que priorité sera accordée aux cas urgents seulement et que le reste, voire les procès au pénal et civil seront renvoyés à une date ultérieure.

Ainsi, les suspects qui viennent d'être arrêtés et devront faire l'objet d'une accusation provisoire afin d'être placés sous contrôle judiciaire dans le plus bref délai, devront se présenter dans une salle d'audience centralisée de la New Court House à Port Louis. Sauf qu'entre panique et appréhension, les usagers du bâtiment déplorent le manque total de la distanciation sociale de même qu'ils craignent la prolifération du virus dans la capitale. Explication...

«Tous les cas provisoires sont dirigés vers la salle centralisée de la New Court House, située à la rue Pope Henessy à Port-Louis. Mais ça cause un problème... pas de respect de distanciation sociale, certains ne portent pas le masque comme il se doit en couvrant le nez et la bouche, et on a du mal à contrôler une foule,» confie un officier de police qui travaille dans le bâtiment.

Quid de la source de ce problème ? Il confirme que ces cas qui sont référés à Port-Louis sont liés à des délits qui auraient été commis dans la zone rouge et ailleurs. «Les suspects qui auraient commis des offenses à Curepipe, Vacoas entres autres sont appelés ici. Idem pour les 'escorting officers' qui viennent de ces régions mais qui doivent se présenter dans la cour de district de Port-Louis. Le comble, les membres des familles de suspect n'y laissent pas la place non-plus,» déplore notre interlocuteur.

Pour un autre officier qui s'est confié à l'express, ce cafouillage représente un risque pour leur santé. C'est une cour bondée alors que nous nous retrouvons dans l'obligation de garder une distance. Même si les membres des familles attendent dans la salle, certains, je ne sais comment, ont pu se faufiler et entrer la salle d'audience.»

Nous avons tenté d'avoir la version du Court Manager du Master and Registrar ou celui responsable de la division concernée mais ils n'ont pas pu fournir des explications sur l'organisation des comparutions.