Ile Maurice: Xavier Duval - «Tout indique que le confinement durera plus que deux semaines (... )»

La rentrée parlementaire, la campagne de vaccination, le sort des «self-employed» et la détresse des Rodriguais bloqués à Maurice ont été les principaux thèmes abordés lors de la téléconférence de presse de Xavier-Luc Duval, en ce lundi 15 mars.

Le leader de l'opposition note qu'il y a un cafouillage en ce qui concerne la campagne de vaccination et que les déclarations des représentants du gouvernement sont incohérentes. «Le ministère de la Santé doit accorder priorité aux personnes malades et aux personnes âgées qui sont les plus vulnérables. Bien sûr, il faut aussi vacciner des médecins et des infirmiers, des frontliners.» En Angleterre, explique le parlementaire, les personnes âgées sont contactées par sms, en avance, pour qu'elles se rendent dans un centre de vaccination. «Le gouvernement a déjà la liste de tous ceux qui touchent à une pension. Ce sera facile à faire», insiste-t-il.

Par ailleurs, il a noté des incohérences dans les propos des ministres Kailesh Jagutpal et Steven Obeegadoo, tout comme dans les déclarations de Catherine Gaud, la conseillère au ministère de la Santé, qui sèment la confusion dans la tête de la population. «Le ministre de la Santé a déclaré dans sa conférence de presse qu'il y a 100 000 doses des vaccins qui viennent de la Chine et 250 000 autres de la Russie. Or, Catherine Gaud a déclaré que ces vaccins ne sont pas reconnus par l'Organisation mondiale de la santé.» Xavier-Luc Duval se demande si une personne ayant reçu une première dose du vaccin AstraZeneca, ne recevra pas, par la suite, une dose d'un autre producteur pour son deuxième vaccin. «Encore une fois, Steven Obeegadoo a donné une explication et Kailesh Jagutpal en a donné une autre. Il nous faut des précisions.»

Xavier-Luc Duval dit par ailleurs détenir des informations selon lesquelles le gouvernement travaillera avec Business Mauritius pour vacciner les employés du secteur privé. C'est une mauvaise décision, dit-il, jugeant que ce sera discriminatoire à l'égard des petites entreprises qui ne sont pas membres de Business Mauritius.

La rentrée parlementaire du 23 mars a aussi été évoquée par le leader de l'opposition. «Il y a des centaines des questions dans la tête de la population concernant le Covid-19, la quarantaine, les examens, la campagne de vaccination et la situation sanitaire. Nous souhaitons qu'il y ait la PNQ et des questions destinées aux ministres lors de la séance de mardi», a indiqué Xavier-Luc Duval. Ce dernier a contacté Arvin Boolell, le chef de file du Parti travailliste au Parlement, et Paul Bérenger, le leader du MMM, pour qu'après les questions, les députés puissent également évoquer les interrogations sur le Covid-19.

Concernant l'allocation de Rs 2 550 que le gouvernement accordera aux «self-employed», Xavier-Luc Duval est d'avis que ce n'est pas suffisant. «Beaucoup de personnes m'ont appelé. Elles paniquent (... ) Comment un self-employed peut-il vivre avec Rs 2 550 pendant 15 jours ? Tout indique que le confinement durera plus que deux semaines (... )» déclare Xavier-Luc Duval, affirmant que le ministre des Finances, Renganaden Payachy, doit agir rapidement. «Le gouvernement a pris Rs 158 millions de la Banque de Maurice pour que des compagnies puissent en 'profiter'. On peut bien trouver une solution pour les self-employed.»

Pour ce qui est des Rodriguais bloqués à Maurice, Xavier-Luc Duval est d'avis qu'ils pourront rentrer chez eux si toutes les mesures sanitaires sont prises. Il propose ainsi qu'une partie d'entre eux soient placés en quarantaine à Maurice, faute de place à Rodrigues, avant le rapatriement et que d'autres soient placés en quarantaine à Rodrigues, s'ils ne sont pas passés par cette étape à Maurice.