Ile Maurice: Arrêté en possession de Rs 1,8 M de drogue - Prolongation de détention pour l'ex-banquier Ramgati

Arrêté en possession de la drogue d'une valeur de Rs 8, 75 0000, un ancien banquier qui réclame la libération conditionnelle a été débouté en Cour le 8 mars.

Cela, après que la magistrate de la Bail and Remand Court ait estimé qu'aucune condition même la plus stricte ne peut être imposée sur ce suspect, pour réduire tous risques de s'enfuir, d'ingérence avec les témoins ou de manipulation de preuves.

Crishna Ramgati, habitant New Grove qui se trouvait dans sa fourgonnette le 29 février de cette année, avait été intercepté sur la plage publique de Grande Pointe aux Piments par les officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Il se trouvait en présence de deux Nigériens. Et en effectuant une fouille, un colis en plastique a été saisi entre ses cuisses et sa région de l'aine. Et les policiers avaient trouvé un autre colis caché qui contenait une certaine quantité de poudre suspectée d'être de l'héroïne, voire 127 grammes d'une valeur de Rs 1, 8 75 000.

Placé en arrestation, l'ex banquier qui gère désormais une maison d'hôte qui aurait hébergé l'un de ces étrangers, a démenti les allégations de possession et trafic de drogue. Il a même donné l'assurance en Cour, que s'il est libéré, il se pliera aux conditions imposées et indique qu'il a des liens familiaux très etroits, voire une femme et trois filles. Liens familiaux qui devraient peser en sa faveur pour toute libération.

Sauf que l'enquêteur principal, explique que l'un des Nigériens a positivement identifié le suspect après avoir confié qu'il savait que Crishna Ramgati transportait de la drogue.

Le policier va plus loin pour dire que si le suspect est remis en liberté, il risque de quitter le pays en empruntant la route maritime, étant donné dit-il, que ce dernier a des contacts à l'étranger qui pourraient l'aider. «Vu la nature lucrative de ce 'business', il peut non seulement récidiver mais risque une lourde peine d'emprisonnement s'il est reconnu coupable devant la Cour d'assises.» D'ajouter que les officiers de l'ADSU sont en attente d'un Judge's order pour obtenir les relevés téléphoniques, leur permettant de retracer les autres acolytes dans ce réseau de drogue. D'autant plus qu'ils n'ont toujours pas reçu le rapport du Forensic Scientific Laboratory (FSL).

Et la magistrate Nivedita Patten qui a effectué un 'balancing exercise' est d'avis qu'une prolongation en détention outrepasse ses droits de recouvrer la liberté. Cela, après avoir pris en considération la nature des preuves et les ramifications internationales.

Toutefois, elle demande aux autorités de terminer l'enquête et d'intenter le procès aussi rapidement que possible afin d'éviter que ses droits soient davantage bafoués.