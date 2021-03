Ile Maurice: Il vole le mangalsutra de sa grand-mère

Le sergent Forod et son équipe de la Field Intelligence Office ont mis la main sur un suspect impliqué dans un vol de bijoux d'une valeur de Rs 200,000 à Roches-Noires le 6 février au prejudice d'une Senior Financial Officer.

Le suspect n'est nul autre que le petit-fils de la victime. Une 'mangalsutra' (chaîne qui symbolise le statut de femme mariée) en or, un bracelet en argent, une bague en or, Rs 25,000 en espèces, deux paires de boucles d'oreille et une chaîne en or ont été emportés de son armoire.

Le premier suspect, Oodesh Aryan Ogathoa, âgé de 20ans et habitant de Roche-Noires, a arrêté le 1ier mars. Petit-fils de la victime. Il a avoué avoir commis ce vol et a expliqué «Mon accepter mo fin traverse la fenetre mon fine kokin mo nani. » Il a été arrêté sous une charge provisoire de vol et la CID de Piton a pris l'affaire en main.

Le jeudi 11 mars, l'accusé a été conduit au poste de police de police de Piton pour y être interrogé sous la supervision de l'Inspecteur Sungaralingum. Il avoue avoir la participation d'un autre suspect et un revendeur à qui il a vendu les bijoux pour la somme de Rs 15,000. Lui et son complice auraient 'diverti' avec l'argent recolté.

Les deux autres complices arrêtés sont Bhavesh Horril, âgé de 26ans, et Roshan Senrundon, 22ans.