Ile Maurice: Les adolescents sont-ils des moteurs du virus ?

À hier, 39 jeunes de moins de 19 ans ont été touhés par le Covid-19. Dont la plupart proviennent des collèges se trouvant à Curepipe. Le virus circule facilement auprès de ces adolescents car ils sont insoucieux et ne respectent pas les gestes barrières. C'est du moins, l'avis partagé par les experts interrogés.

L'année dernière, les spécialistes à travers le monde s'accordaient à dire que les enfants et adolescents n'étaient pas des moteurs du virus. Mais, il semblerait que ces derniers aient décidé de revoir leur copie. Surtout au vu des derniers développements, et cela même à Maurice. À dimanche matin, 39 jeunes ont été testés positifs au Covid-19. Certes, ils sont plus souvent asymptomatiques. Mais même sans ressentir les symptômes, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contagieux. «En tout cas, le virus ne regarde pas qui sera sa prochaine cible. Jeunes, moins jeunes, tous y passent», avance le Dr Vasantrao Gujadhur.«Mais, il est vrai de dire que les jeunes sont les moins infectés. Souvent, ils ne sont même pas au courant qu'ils ont été infectés. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de leur immunité, ils sont plus solides.»

Quid de la propagation ? «Il faut voir le comportement des jeunes. Ils bougent beaucoup plus que les personnes plus âgées», avance-t-il. En ce qui concerne les plus petits, ils sont souvent portés à bout de bras par les parents. «Ils sont trimballés partout.» La seule solution pour empêcher le virus de se propager est de se protéger. «Il faut que tous réalisent l'importance de se protéger, masques, gestes barrières et la distanciation sociale. Tous des vecteurs primordiaux pour combattre le Covid-19. Et surtout si vous ne vous sentez pas bien, rester chez vous», urge le Dr Gujadhur.

C'est également l'analyse du Dr Deoraj Caussy. Les jeunes sont toujours en mouvement et très rarement seuls. «Ils bougent en groupe et voyagent aux quatre coins du pays. Un moment, ils sont à la plage, l'instant d'après auprès d'une cascade ou encore dans les centres commerciaux, ils sont plus actifs.» Selon lui, il faudrait arriver à leur parler dans la langue qu'ils comprennent le mieux. «Il faut passer des messages sur les réseaux sociaux. Ils n'écoutent pas ce que les personnes averties.»

Face à ce nombre grandissant de jeunes atteints de Covid-19, faut-il justement les faire vacciner ? Les laboratoires de Pfizer et AstraZeneca ont même lancé des essais sur des mineurs âgés de six à 17 ans en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Pour l'heure, selon Francetvinfo, les résultats ne sont pas encore connus, mais selon les chercheurs, la vaccination des enfants serait une «étape indispensable pour éradiquer la maladie».

Justement selon le Dr Gujadhur, aucune donnée n'a encore été communiqué à ce sujet, «car tous les essais ont été réalisés sur les plus de 18 ans». Et d'ajouter que les gestes barrières restent les mêmes pour ceux qui sont vaccinés comme ceux qui ne le sont pas. «Combien de temps cela va durer, personne ne sait, mais il faut poursuivre sur cette lancée... » Surtout avec les vacances scolaires qui sont annoncées dans peu de temps.