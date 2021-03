Ile Maurice: Covid-19 - La VPM Dookun-Luchoomun annonce les nouvelles dates d'examens

communiqué de presse

La Vice-premier ministre (VPM), ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun, a annoncé que de nouvelles dates ont été finalisées pour que les étudiants prennent part à leurs examens. Un protocole sanitaire strict sera mis en place dans les centres d'examens et les étudiants, ainsi que le personnel travaillant au sein des différents centres, sont appelés à le respecter à la lettre.

La VPM intervenait, aujourd'hui, lors de la conférence de presse quotidienne du National Communication Committee sur la COVID-19, au bâtiment du Trésor à Port Louis. Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, y était également présent.

Les dates d'examens sont comme suit :

Primary School Achievement Certificate : Du 06 au 09 avril 2021

National Certificate of Education : Du 30 mars au 08 avril 2021

School Certificate/Higher School Certificate : Du 22 mars au 11 juin 2021

La VPM Dookun-Luchoomun a fait ressortir que plusieurs ministères travaillent en collaboration afin que les étudiants puissent prendre part à leurs examens respectifs dans les meilleures conditions possibles. Elle a indiqué que des moyens de transport seront également mis à la disposition de tous les étudiants, quelles que soient les régions où ils habitent, par la National Land Transport Authority pendant la période des examens afin que les étudiants puissent se rendre dans leurs centres respectifs. De plus, les parents les accompagnant n'auront pas besoin de faire une demande pour le Work Access Permit, mais devront avoir l'original et une photocopie de l'emploi du temps et de la carte d'étudiant de leur enfant.

En outre, Mme Dookun-Luchoomun a indiqué que tout le personnel travaillant pour les examens sera vacciné à partir de cette semaine afin d'assurer le bien-être des étudiants, tandis que des dispositions spéciales seront prises pour les étudiants qui se trouvent actuellement dans des centres de quarantaine. Elle a déclaré qu'aucun examen n'aura lieu au Curepipe College et que ses étudiants pourront prendre part aux examens dans une autre institution déjà identifiée. Suite aux consultations avec Cambridge, il n'y aura pas d'examens oraux pour le School Certificate cette année dans le but d'assurer la sécurité et le bien-être des étudiants, a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne les librairies et les papeteries, la VPM a souligné que ceux-ci seront ouverts du 16 au 20 mars 2021 afin que les étudiants puissent se procurer le matériel nécessaire et requis pour les examens. Les étudiants doivent être accompagnés de leurs parents, et munis de leur emploi du temps ainsi que leur carte d'étudiant, et les parents sont priés d'avoir une photocopie des deux. Aucun ordre alphabétique ne s'appliquera pour cet exercice.

Un nouveau cluster identifié

Pour sa part, le ministre Jagutpal a souligné que 135 cas locaux de COVID-19 ont été enregistrés depuis le 05 mars 2021. Les patients sont des clusters suivants : Forest Side (52), Wootun (21), Curepipe (37) et la Zone Rouge (11). Un nouveau cluster a été détecté à Malherbes, avec 14 cas positifs.

Il a indiqué que 538 tests PCR ont été effectués à travers le Contact Tracing, 251 dans les centres de test COVID-19, alors que 203 tests aléatoires ont été effectués. Il a également laissé entendre qu'à ce jour, plus de 57 000 vaccins ont été administrés, dont 7 566 aujourd'hui.

Dr Jagutpal a de plus rappelé que plus de 2 000 tests PCR ont été réalisés depuis le 05 mars 2021, et a exhorté la population à respecter des mesures sanitaires strictes et à prendre toutes les précautions nécessaires car la situation est toujours grave.