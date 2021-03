Algérie: Fermeture des usines de montage automobile - 51.000 postes d'emploi perdus

Chlef — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub a fait état, lundi à Chlef, de la perte de 51.000 postes d'emploi en 2020 suite à la fermeture des usines de montage automobile et à l'arrêt de l'importation des produits destinés au montage des appareils électroménagers.

"L'année 2020 a été marquée par la perte de 51.000 postes d'emploi suite à la fermeture des usines de montage automobile et à l'arrêt de l'importation des produits destinés aux usines de montage des appareils électroménagers", a déclaré le ministre dans une allocution prononcée au siège de la wilaya au terme d'une présentation sur l'état du secteur.

Déplorant un manque de réponse de la part de certaines administrations à des citoyens disposant de terrain, de financement, d'expérience et de volonté pour l'investissement, le ministre a assuré que ses services veilleront à éliminer toutes les entraves pour booster l'investissement.

Le développement économique "exige la participation de tous et à tous les niveaux pour contribuer à la création de postes d'emploi et au recrutement des jeunes et des diplômés de l'université", a-t-il souligné.

Evoquant l'intégration des bénéficiaires de contrats pré-emploi, M. Djaaboub a affirmé qu'il s'agit là, de l'une des priorités du Président de la République, rappelant "la titularisation de 37.000 jeunes durant les trois derniers mois".

Djaaboub effectue une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Chlef où il a suivi un exposé sur l'état du secteur, avant de visiter le siège de la Caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) de la wilaya.

Au programme de cette visite, l'inauguration du siège de la Caisse nationale des Congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du Bâtiment, des Travaux Publics et de l'Hydraulique (CACOBATPH) et l'inspection de certains projets et organismes relevant du secteur de l'emploi.