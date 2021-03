Algérie: Le pays/OMS - Signature d'un programme de coopération

Alger — Un programme de coopération biennal a été signé, lundi à Alger, entre le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), permettant à l'Algérie de bénéficier de l'expérience de l'OMS notamment en matière d'application des Objectifs du développement durable (ODD).

Ont signé ce programme le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et le représentant de l'OMS en Algérie, Dr. Nguessan Bla François, en présence des cadres du ministère et d'experts de l'Organisation.

De son côté, le Directeur de la prévention et de la promotion de la santé, Dr. Djamel Fourar a déclaré que ce programme "prend en considération les priorités sanitaires en Algérie pour atteindre les ODD", ajoutant que l'OMS accompagnera et soutiendra ce programme national par l'expertise nécessaire.

Les deux parties comptent placer les objectifs tracés au sein de ce programme, alors que l'OMS définira "les normes requises pour apporter l'assistance technique à l'Algérie dans ce domaine", a fait savoir Dr. Fourar.

Soulignant que ce programme comporte plusieurs axes relatifs aux maladies transmissibles et non transmissibles et celles causées par les facteurs environnementaux, Dr. Fourar a fait savoir que les établissements relevant de la tutelle bénéficieront de ce soutien, tels que le Centre national de toxicologie (CNT), l'institut national de santé publique et l'Institut Pasteur.