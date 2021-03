Algérie: Législatives du 12 juin - Le Mouvement El Bina "disposé" à participer aux prochaines élections

Alger — Le Mouvement El Bina s'est dit lundi "disposé" à participer aux élections législatives prévues le 12 juin prochain, appelant à assurer "les garanties" de transparence et de régularité électorale en tant que gage pour rétablir la confiance des électeurs.

"Le Mouvement El Bina est disposé à s'engager dans les élections législatives, avec pour gage servir le peuple, protéger le pays et édifier des institutions fortes crédibles aptes à faire face aux défis du développement et de la sécurité", a indiqué un communiqué sanctionnant la session ordinaire du Conseil de la choura du parti.

Réitérant "son attachement à l'option constitutionnelle, à l'arbitrage de la volonté populaire souveraine et à l'édification des institutions étatiques sur des bases démocratiques", le Mouvement El Bina a exprimé son rejet "de toute tutelle sur le peuple et de toutes les tentatives d'imposer une période de transition visant en réalité à piétiner la base représentative émanant des urnes pour le compte des pratiques de quotas".

Il a appelé les forces nationales et les composantes actives de la société à renforcer l'unité nationale et à rejeter les différends.

Saluant le dialogue et les rencontres du président de la République avec les composantes partisanes et sociétales, la même formation politique a prôné l'élargissement de ce dialogue aux différentes composantes devant contribuer à former des propositions et des visions en vue de mener le pays à bon port.

Il a également indiqué son ouverture "sincère" à toute forme d'alliance et de coalition avec les composantes et les compétences nationales "loyales" qui adoptent "le choix constitutionnel et aspirent à édifier un Etat fort où les attentes du peuple et les espoirs des jeunes seront concrétisés".