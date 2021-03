Sénégal: Polémique autour du vaccin AstraZeneca - Les assurances du Professeur Tandakha Ndiaye Dieye

« Il nous faut continuer la vaccination ». Tel est le conseil donné par le Professeur Tandakha Ndiaye Dièye, immunologiste, suite à la polémique née autour de la fiabilité du vaccin AstraZeneca.

Dans un entretien avec le service communication du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le Professeur Tandakha Ndiaye Dièye a plaidé pour la poursuite de la vaccination contre la Covid-19. Ce, malgré la controverse autour du vaccin AstraZeneca. « Nos lots diffèrent de ceux qui ont été incriminés, la surveillance continue comme dans tous les autres pays et les résultats rassurent. Sur 5 millions de personnes vaccinées, une trentaine ont développé des effets secondaires, et faudra encore prouver que c'est imputable au vaccin », a rassuré le spécialiste. Par conséquent, poursuit-il, « les bénéfices dépassent largement les risques, alors il ne faudrait pas qu'on s'arrête ».

« Il n'y a pas encore de problème et nous continuerons de suivre le processus comme on le fait avec Sinopharm et comme on le fera avec d'autres qui vont venir », a-t-il ajouté.

La France, l'Italie et l'Allemagne ont annoncé, lundi, suspendre à leur tour l'utilisation du vaccin AstraZeneca par précaution. Dans le même temps, le groupe pharmaceutique anglo-suédois affirme qu'il n'y a « aucune preuve de risque aggravé » de caillot sanguin entraîné par son vaccin.

Pour rappel, le Sénégal a réceptionné deux lots du vaccin AtraZenaca, l'un dans le cadre de l'initiative Covax avec 324. 000 doses et l'autre (25.000 doses) dans le cadre d'une collaboration avec l'Inde.