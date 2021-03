Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - « Notre candidat doit gagner aux urnes et honnêtement », estime Léonidas Mottom

Directeur de campagne de Denis Sassou N'Guesso à Ouesso 2, Léonidas Carel Mottom Mamoni a souligné la nécessité de maintenir la flamme allumée après le passage du président candidat dans la Sangha jusqu'au 21 mars.

« Il est désormais question que tous les directeurs de campagne maintiennent cette flamme jusqu'au 21 mars, jour du vote. Pour la suite, je suggère une campagne de proximité. L'évangile ou la prédication, comme le font les hommes d'église. C'est le porte à porte. Le contact direct avec l'électeur. Le corps à corps. Une campagne à l'américaine. Il faut aller vers nos électeurs et expliquer le projet de société de notre candidat pour les 5 années à venir pour la Sangha et pour le Congo », a-t-il expliqué.

Commentant le meeting du candidat Denis Sassou N'Guesso du 12 mars à Ouesso, le député Léonidas Carel Mottom Mamoni a retenu quelques bonnes annonces. « J'ai retenu que la Sangha est un poumon économique. Il va falloir, pendant ce quinquennat, ouvrir des usines de transformation du bois et d'exploitation des mines sur place. Ce qui devrait créer de l'emploi aux jeunes. La relance des travaux inachevés de la municipalisation accélérée de la Sangha de 2015. Un arrêt des travaux qui se justifie par la crise économique que traverse le monde », a-t-il commenté.

Selon lui, le candidat président a également parlé de la mise en œuvre du corridor 13 à travers la construction d'un pont sur la rivière Sangha. En effet, dès qu'il sera mis en œuvre, ce projet devant relier le Congo à la République centrafricaine et au Tchad permettra à la population de la Sangha d'écouler leurs produits vers ces pays voisins. Le président sortant a également exprimé sa volonté de relancer la culture du palmier à huile à Mokeko ; du cacao et du café dans la Sangha et l'appui à l'agriculture.

Il envisage aussi de construire une université inter-Etats à Peké, à quelques encablures de Ouesso. Cette université qui recevra les étudiants camerounais et congolais formera dans les métiers de bois, d'agriculture, de pêche et d'aquaculture. « Les étudiants qui fréquenteront cette école, sortiront avec un métier en main, et seront capables de s'affirmer dans la vie active. Le Congo, particulièrement la Sangha, sera le plus grand bénéficiaire, par le fait d'abriter le siège », a indiqué Léonidas Mottom.

Le député de la deuxième circonscription électroale de Ouesso s'est, par ailleurs, félicité de la volonté du candidat de la majorité présidentielle de construire le barrage de Cholet qui générera beaucoup d'emplois, de la construction à sa mise en exploitation. Pour Léonidas Carel Mottom Mamoni, ces annonces sont de grandes lignes qu'il faut aller expliquer aux électeurs pour les convaincre à voter le candidat Denis Sassou N'Guesso. « Ce sont là des arguments à mettre à la disposition de la population. Le but est d'emmener nos électeurs à voter massivement pour notre candidat le 21 mars. Le plus grand risque dans une élection, c'est l'abstention et non la multitude des candidats. Il faut persuader la population à aller voter pour notre candidat. Pour cela, il faut un contact direct et permanent avec le peuple. Notre candidat doit gagner aux urnes et honnêtement », a-t-il plaidé.

Il a, enfin, invité tous les membres du forum à être les relais, sinon les messagers du candidat président. « Ce n'est que de la sorte que nous parviendrons à persuader notre population à voter pour notre champion. Les contacts de masses pendant une élection ne sont pas souvent rassurants. Ils sont moins efficaces et trompeurs. Il faut aller vers l'électeur, discuter avec lui et travailler à le persuader », a-t-il insisté.