Congo-Brazzaville: Genre - Les femmes invitées à s'impliquer dans la gestion de la société

Le collectif des animatrices de jeunesse et de sport a invité le 14 mars les femmes à prendre des initiatives afin de jouer pleinement leur rôle dans la société.

Placés sur le thème: « leadership féminin », les échanges ont permis aux participants (femmes et hommes) d'être édifiés sur les droits des femmes, le respect des droits humains, l'autonomie des femmes, les droits et devoirs d'une femme au foyer.

« Nous avons débattu du thème concernant le leadership féminin. Nous constatons de plus en plus que la journée du 8 mars n'est réservée qu'aux moments de fête et de distraction. Il est temps de revoir les choses et de demander à nos sœurs de réfléchir sur les moyens pouvant permettre d'éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes. Nous devons nous engager car, nous donnons la vie et nous devrons aussi sauvegarder la vie », a expliqué Gipsy Manthéas, présidente du collectif des animatrices de jeunesse et de sport.