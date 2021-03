Congo-Kinshasa: Est de la RDC - L'Assemblée nationale entend contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité

Christophe Mboso a également promis de donner sa place à l'opposition dans la chambre basse et de respecter les droits qui lui sont reconnus.

A l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire, le lundi 15 mars, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, a déroulé les différents axes de l'action de la chambre basse notamment dans le domaine du contrôle parlementaire. L'insécurité persistante dans l'Est de la RDC fera l'objet de l'attention et la détermination des élus. « Tout en accompagnant le gouvernement dans ses efforts pour garantir le bien être au peuple congolais, nous intensifierons en même temps la mise en œuvre de cette mission que nous assigne le constituant. Nous allons user de la diplomatie parlementaire comme contribution aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité à l'est du pays », a déclaré le président de l'Assemblée. Dans ce même domaine de contrôle parlementaire, la chambre basse envisage de s'appesantir sur la gestion des ressources environnementales du pays.

Christophe Mboso a promis de donner sa place à l'opposition dans la chambre basse et de respecter les droits qui lui sont reconnus. « Toute opposition républicaine doit faire preuve d'une éthique politique pour sa participation au débat démocratique. Elle doit proposer des alternatives crédibles et constructives destinées à éclairer la marche de la gouvernance », a-t-il dit.

Les délibérations de l'Assemblée nationale porteront sur le projet de loi autorisant la ratification du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le projet de loi autorisant la ratification du Protocole de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Le projet de loi portant modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège en République démocratique du Congo (RDC) et la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture font partie des matières inscrits au calendrier de la chambre basse.