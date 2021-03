Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Organisastion des prières pour la nation

Ces prières ont été organisées par la division des relations des confessions religieuses et des groupes vulnérables du candidat Denis Sassou N'Guesso au centre missionnaire Rehoboth.

Les prières ont porté sur les élections ; la restauration de la nation ; et la paix de la nation. Concernant le premier volet, il s'agit des points suivants : que Dieu use de grâce et que les élections se déroulent sans heurt ; que Dieu élève et établisse pour ce mandat qui il veut selon sa volonté ; que les conflits soient bannis dans les élections et que les résultats soient acceptés par tout le pays ainsi que par la communauté internationale. Quant au second volet portant sur la prière pour la restauration de la nation ; la prière a porté sur : que les actions de développement du pays l'emmènent à l'épanouissement ; que le Congo connaisse, dans un avenir immédiat, l'émergence ; que tous les secteurs d'activité connaissent une restauration sans précédent ; que le Congo retrouve les valeurs d'unité et de travail pour un progrès fulgurant sous la bénédiction du Seigneur. Enfin sur le troisième volet relatif à la prière pour la paix de la nation : il s'agit de : Appeler la paix de Dieu sur le Congo maintenant et au-delà des élections, la paix dans tous les départements, la paix dans les élections ; que cette paix attire la grâce et la bénédiction de Dieu sur le pays.

Après le mot de circonstance du bishop Serge Aimé Dzabatou, et l'exhortation de l'orateur Jean Baptiste Bafounguissa, plusieurs serviteurs ont intervenu, se référant aux passages bibliques suivants : 1 Thessaloniciens 2.17-18 ; 1 Thessaloniciens 3.10-11.

A l'issue de ce culte, Antoinette Kebi, membre de la division des relations des confessions religieuses et des groupes vulnérables, a livré ses impressions à la presse. « Nous qui avons été choisis au niveau de la direction nationale de la campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso, avons pensé qu'il était nécessaire sinon, indispensable de démarrer la campagne par des moments de prière. Et nous savons que lorsque le peuple est uni dans la prière, Dieu l'écoute. Nous avons donc rempli une partie du programme d'action de notre division, qui est la division des relations des confessions religieuses et des groupes vulnérables. Et ces cultes vont continuer parce qu'il y a d'autres groupements. Il y a également ceux de l'œcuménisme... »

Pour le ministre Léon Juste Ibombo en sa qualité d'évangéliste, c'est une journée spécifique et sa spécificité c'est que le candidat Denis Sassou N'Guesso a pensé mettre dans le cadre de son programme, une division en charge des confessions religieuses et des personnes vulnérables.

Le pasteur Germain Loubota a donné lui aussi son point de vue : « Ensemble avec mes frères nous pensons que ce culte a été une très bonne chose, parce que nous voyons que certes, elle a été demandée par un candidat parmi les sept. Mais pour nous, cette volonté de ce candidat est venue simplement rencontrer la volonté divine que nous trouvons dans l'église, parce que nous avons effectivement commencé à prier depuis un moment. »

Après Rehoboth, les membres de la division des relations des confessions religieuses et des groupes vulnérables se sont rendus à la mosquée de Poto-Poto. Le message des musulmans du Congo venus de partout et transmis par El Hadj Djibril Bopaka, a été clair. « Chez nous, le salam c'est la paix. Nous avons été honoré par les représentants d'un candidat qui sont venus solliciter notre appui parce que tous les vendredis, nous, les musulmans, prions toujours pour la paix dans tout le pays. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour remettre le Congo dans la main d'Allah pour la paix, la sécurité du peuple congolais. »