Congo-Kinshasa: Spoliation d'une parcelle à Bandalungwa - Gode Mpoy à la rescousse de Martine Ngoy

Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa (APK), Gode Mpoy, a, lors d'une descente sur le terrain, réconforté la veuve Martine Ngoy et promis de se référer aux autorités compétentes pour que justice soit faite.

Godé Mpoy a effectué, le 15 mars, une descente dans la commune de Bandalungwa, pour s'enquérir de la situation, dans l'affaire de spoliation d'une parcelle dans laquelle réside une veuve, Mme Martine Ngoy. Le pasteur a rassuré la victime de son engagement à suivre ce dossier jusqu'au bout.

Arrivé sur place, dans la résidence à problème, le président de l'APK a réconforté la veuve Martine Ngoy visée par un vrai-faux jugement du Tribunal de grande instance (TGI) de Kinshasa/Kalamu, dans cette affaire qui l'oppose à une certaine Tambi Tangolo.

A cette autorité de la ville-province, la prétendue victime a affirmé qu'elle détient un document officiel depuis 1982, dans lequel le feu président Mobutu lui aurait reconnu la propriété de cette parcelle. Martine Ngoy se dit surprise du jugement rendu par le TGI datant de 1970 qu'affiche l'autre partie, accordant à une certaine Tambi Tangolo le titre de propriété depuis 1982. Alors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une invitation judiciaire dans ce sens.

S'adressant au speaker de l'APK, Martine Ngoy dit n'avoir jamais été trainée en justice pour ce dossier et s'étonne de l'arrêt que détient le camp antagoniste. Et d'ajouter que le titre de propriété qu'elle détient n'a jamais fait l'objet d'une attaque judiciaire. Elle dénonce, de ce fait, un procès fictif, qu'elle qualifie d'un « vrai-faux procès » entre Mme Tambi Tangolo et un certain Monema Pomate Gbiantene.

Se disant respectueux des textes de la République, Gode Mpoy a appelé la population au calme et rassuré de son implication pour une issue heureuse de cette affaire. « Nous nous sommes de l'Etat de droit et non des dictateurs. Je vais, de ce pas, me rendre chez les autorités compétentes pour tirer au clair ce dossier », a -t-il indiqué. Ayant aussitôt quitté la commune Bandalungwa, le président de l'APK s'est rendu au parquet de grande instance de Kinshasa/Kalamu, source de ce jugement conflictuel. La parcelle en conflit est située dans la commune Bandalungwa sur l'avenue Mapezo 95