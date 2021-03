Congo-Brazzaville: Donation - Un forage pour les habitants de la ville océane et Tchiamba Nzassi

Blandine Malila, conseillère spéciale de la campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso, a offert le 13 mars un forage d'eau aux populations de l'arrondissement 3 Tié-Tié et du district de Tchiamba Nzassi.

Le forage d'eau construit dans l'enceinte des établissements scolaires : l'école 31 décembre et le collège 30 mars va servir aux élèves mais aussi à la population environnante. Construit par la Société Sitec Energy et Forage, ce forage est un ouvrage qui va énormément soulager la population de Tié-Tié. « Nous avons réalisé un forage avec pompe motrice électrique dont la profondeur souterraine est de quatre-vingts mètres muni d'un château d'eau avec accessoires et rampe de puisage de huit robinets dont quatre à la face postérieure et quatre à la phase intérieure », a dit le directeur générale de Sitec Energy et Forage.

Pour Blandine Malila, ce don est la concrétisation du projet du président candidat Denis Sassou N'Guesso d'offrir de l'eau potable à tous les Congolais pour les mettre à l'abri des maladies diarrhéiques d'origine hydrique. En remettant l'ouvrage à la population, elle leur a demandé d'en prendre soin et a promis d'ériger un mur de clôture pour le sécuriser.

Outre cette activité, Blandine Malila a remis des filets de pêche et des motopompes aux pécheurs et maraîchers de Nkotchi-Fouta dans le district de Tchiamba Nzassi. Et ils ont exprimé leurs doléances à la conseillère spéciale du candidat Denis Sassou N'Guesso. Le club des marcheurs de Tie-Tié et plusieurs équipes de football ont aussi reçu divers équipements sportifs. S'adressant à la population de Tié-Tié, la donatrice a dit : « Le 21 mars, nous irons tous voter le candidat Denis Sassou N'Guesso qui, lors de son récent passage à Tié Tié il y a quelques jours, a promis offrir à la population ce forage.»