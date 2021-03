Angola: Luís Nunes promet de promouvoir le développement économique à Benguela

Benguela — Le nouveau gouverneur de Benguela, Luís Nunes, a déclaré ce lundi qu'il entendait revitaliser les secteurs de l'agro-industrie, de la pêche, de l'industrie et du tourisme, pour accélérer le développement économique de la province.

En assumant le poste de son prédécesseur Rui Falcão, lors d'une cérémonie dirigée par le ministre de l'Administration du territoire, Marcy Lopes, Luís Nunes a défendu des politiques de gestion intégrée qui valorisent et intègrent ces secteurs dans la voie de développement nécessaire pour la région.

Il estime qu'avec l'énorme potentiel économique, combiné à l'esprit d'entreprise de ses habitants, il est possible de catapulter la province de Benguela vers «les taux de croissance» correspondant à sa richesse.

C'est pourquoi il a affirmé qu'il est nécessaire de donner plus de conditions et de responsabilités aux entrepreneurs, afin qu'ils puissent trouver le chemin de la production à grande échelle, en créant des emplois et en garantissant un avenir durable.

L'ancien gouverneur de Huíla a salué la dynamique de la classe affaires de Benguela, à qui il a lancé le défi de devenir un partenaire privilégié du gouvernorat, dans une logique de partage de synergies et d'intégration des compétences.

Il a également souligné la nécessité de profiter des «nouvelles expériences» de la mise en œuvre, par exemple, du Programme Intégré d'Intervention dans les Communes (PIIM), au profit de la population, afin d'éviter les erreurs du passé.

Il a également parlé du désir «énorme» de transformer et (faire) grandir Benguela, créant les conditions nécessaires pour en faire une terre d'excellence à vivre, investir et visiter.

