Angola: Le ministre de l'Intérieur souligne la bravoure des héros du 15 mars

Cuango — Le ministre de l'Intérieur, Eugênio Laborinho, a salué ce lundi, dans la municipalité de Cuango, province de Lunda Norte, la bravoure et la détermination des héros du 15 mars 1961, date de l'expansion de la lutte armée pour la libération nationale.

Intervenant lors des festivités du 15 mars, le gouvernant a souligné que l'héroïsme de ceux qui, pendant cette période, se sont engagés à libérer l'Angola de la domination coloniale restera dans la mémoire collective des Angolais.

"Le 15 mars est la principale source d'éducation patriotique, la formation des valeurs civiques et morales de la société angolaise, dont les fruits devraient inspirer les jeunes à construire un Angola de plus en plus prospère", a-t-il déclaré.

Il a appelé à la nécessité permanente de préserver et de consolider l'unité nationale et la réconciliation, afin de donner la dignité à ceux qui se sont battus pour que l'Angola devienne un pays indépendant.

Les événements du 15 mars 1961 ont marqué l'élargissement de la lutte armée contre le colonialisme portugais, qui a débuté le 4 février 1961.

L'anniversaire a été institué le 10 août 2018, à la suite de l'approbation, par le Parlement angolais, de la loi modifiant la loi sur les jours fériés nationaux et locaux et les dates de célébration nationales.

